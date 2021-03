Comme vous n'êtes sûrement pas sans le savoir si vous faites partie des fans de la firme bavaroise, en particulier des modèles flanqués d'un "M", BMW Motorsport a officialisé l'arrivée prochaine de la M3 Touring, pour la première fois de l'histoire. BMW s'est déjà essayé aux breaks sportifs avec la M5, mais la marque n'a jamais vraiment fait de ce type de carrosserie sa spécialité, a contrario d'Audi Sport et ses fameuses RS 4 et RS 6.

Mais les temps changent, et avec une industrie automobile qui prend doucement mais sûrement le virage de l'électrification, et toutes les conséquences que cela implique, il est plus que jamais temps de se faire plaisir et de faire plaisir aux clients. Du côté de chez BMW, cela passera donc par une M3 Touring, un modèle attendu depuis des décennies par les fans et peut-être même par certains clients de la marque.

Leur vœu va être exaucé avec l'arrivée du modèle sur les bases de la M3 actuelle. Nous devrions y avoir le droit en France avec les mêmes caractéristiques techniques que la BMW M3 Compétition. Le programme est alléchant avec un six cylindres en ligne 3,0 litres bi-turbo de 510 chevaux et 650 Nm de couple indexé à une boîte automatique à huit rapports.

Côté transmission, BMW Motorsport intègrera son système M xDrive, une transmission combinée à un différentiel placé au niveau de l'essieu arrière. Dans cette configuration, la voiture peut rouler en utilisant ses quatre roues en activant le mode "4WD". Plus de couple peut être envoyé aux roues arrière avec le mode "4WD Sport", et lorsque le DSC est désactivé, la voiture se transforme en propulsion avec le mode "2WD".

La BMW M3 Touring devrait être présentée dans le courant de l'année 2021. Elle devrait être disponible en France moyennant environ 104'000 euros, soit environ 2000 euros de plus que la version berline. Elle viendra concurrencer l'Audi RS 4 Avant et son V6 3,0 litres bi-turbo de 450 chevaux et la future Mercedes-AMG C 63 break et son quatre cylindres hybride, ce bloc remplaçant l'ancien V8 4,0 litres bi-turbo.