BMW et le championnat de MotoGP, c'est une histoire qui dure déjà depuis de nombreuses années. La firme bavaroise est le partenaire officiel de la compétition depuis 1999 et, comme à chaque début de championnat, elle présente les voitures de sécurité qui officieront tout au long de la saison.

Et cette saison célèbrera les débuts des nouvelles BMW M3, M4 et M5 CS, trois modèles dévoilés récemment par la marque. BMW présente également la M 1000 RR Safety Bike, qui constitue le premier modèle siglé du "M" de BMW Motorrad, sa version dédiée à la compétition évoluant dans le Championnat du Monde Superbike.

Évidemment, les trois véhicules présentés ont le droit à un certain nombre de modifications, à commencer par des barres lumineuses, des feux avant clignotants, des verrous de capot à dégagement rapide et des coupures de courant d'urgence pour le transport outre-mer. La BMW M4 a été débarrassée de sa banquette arrière, remplacée par un arceau de sécurité ainsi qu'un harnais quatre points. Une nouvelle ligne d'échappement a également été installée.

Du côté des livrées, nous retrouvons une BMW M3 arborant une teinte "Frozen Grey Dark" métallisée, la BMW M4 Compétition est pourvue de sa couleur de lancement, à savoir "São Paulo Yellow", et la BMW M5 CS bénéficie d'une livrée "Frozen Deep Green" métallisée.

Cette flotte de véhicules sera complétée lors du premier Grand Prix européen par la présence des BMW M8 Compétition Coupé et BMW M8 Compétition Gran Coupé Safety Car, d'un BMW X5 M Compétition officiant comme voiture médicale, ainsi que d'une deuxième BMW M 1000 RR Safety Bike.

Pour rappel, sous le capot des M3 et M4 Compétition se cache un six cylindres en ligne 3,0 litres bi-turbo développant pas moins de 510 chevaux. La M5 CS reçoit deux cylindres de plus et un gros V8 4,4 litres bi-turbo de 635 chevaux. Un moteur que nous retrouvons également sous le capot des M8 Compétition et du X5 M, deux modèles qui développent la bagatelle de 625 chevaux.