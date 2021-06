BMW a révélé la M4 Competition en avril dernier, et de nouveaux clichés montrent que la société développe une variante de la M4 encore plus sexy. Il n'est pas clair si cette voiture sera appelée M4 CS ou M4 CSL, mais les photos montrent que la voiture reçoit un fascia avant retravaillé, un spoiler plus grand, et d'autres changements orientés vers la performance qui la placeront au-dessus de la M4 Competition.

Les nouvelles photos révèlent un coupé bleu avec un camouflage partiel couvrant l'avant et l'arrière, là où se trouve la majeure partie des changements. Cette M4 a beau être camouflée, mais il est impossible de manquer le splitter avant, les prises d'air béantes et les ailettes. À l'arrière, on trouve un spoiler sur le coffre sensiblement plus grand et un pare-chocs différent avec un diffuseur retravaillé accueillant deux paires de canules d'échappement.

Galerie: Photos espion BMW M4 CS/CSL - Juin 2021

17 Photos

Le moteur BMW à six cylindres en ligne de 3,0 litres biturbo, qui a fait ses preuves, devrait fournir au moins 510 ch, ce qui correspond à la puissance de la M4 Competition. S'il y a une augmentation de puissance, elle ne sera pas significative. Cependant, cette M4 se concentrera probablement sur la réduction du poids total de la voiture, ce qui devrait aider à rendre la voiture plus rapide sans avoir besoin d'une grande augmentation de puissance. Les rumeurs suggèrent que BMW associera le puissant moteur à une boîte de vitesses manuelle à six rapports et à un système de propulsion.

On ne sait pas encore quand BMW présentera cette M4, qu'elle s'appelle M4 CS ou M4 CSL. Un rapport de février prétendait que la voiture n'entrerait pas en production avant juillet 2022, soit dans plus d'un an, même si la voiture semble presque prête à être produite. Le rapport suggérait également que BMW limiterait sa production à seulement 1000 exemplaires. Cette date de début de production très éloignée signifie que nous ne verrons probablement pas la nouvelle variante de la M4 faire ses débuts avant le début de l'année prochaine.