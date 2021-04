Il y a quelques semaines, les premiers essais des BMW M3 et M4 ont eu lieu, l'occasion de constater que ces deux nouvelles sportives s'inscrivent globalement dans la même philosophie que leurs illustres aînées. En attendant les versions M xDrive avec la fameuse transmission intégrale capable de distribuer l'intégralité du couple, à la demande, au niveau de l'essieu arrière, les M3 et M4 sont disponibles actuellement uniquement en propulsion.

Mais, outre cette version quatre roues motrices qui, malgré ses moult réglages permettant de la rendre aussi amusante qu'une propulsion, devrait tout de même faire grincer quelques dents, notamment du côté des puristes, la firme bavaroise prépare une autre version. Les puristes pourront ainsi se consoler avec l'arrivée, sans doute l'année prochaine, d'une version plus délurée de la M4, comme ce fut le cas pour la précédente génération avec la M4 CS.

Aujourd'hui, nos photographes espion ont surpris la future BMW M4 CSL (ou bien CS, cela reste encore à confirmer) en cours d'essai avec un camouflage plutôt léger dans l'ensemble. La recette devrait être similaire à l'ancienne M4 CS, BMW M devrait travailler sur le poids avec l'adoption de matériaux plus légers permettant de faire descendre le poids sous les 1700 kilos. Elle devrait aussi avoir le droit à quelques équidés de plus sous le capot en grimpant à environ 550 chevaux, soit 40 chevaux de plus que la M4 Compétition actuelle.

Seule la BMW M4 devrait être concernée par cette version CSL, une M3 CSL n'étant pas prévue au programme. Ce modèle devrait être présenté d'ici au moins un an, pour une production qui pourrait débuter en juillet 2022, soit un an après le lancement des M3 et M4 M xDrive. Cette future BMW M4 CSL devrait être une série limitée, reste à savoir combien d'exemplaires seront fabriqués, tout en sachant que la précédente M4 CS a eu le droit à une production de 2500 unités.