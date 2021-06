La BMW Série 7 fut depuis longtemps la vitrine technologique du constructeur allemand avant que le BMW X7 fasse ses débuts. La luxueuse berline n'a pas dit son dernier mot, les ingénieurs de Munich travaillent assidument pour lui assurer une "belle" descendance.

La nouvelle génération de la BMW Série 7 est en cours d'essai. Elle a été aperçue plusieurs fois par les photographes, et ces nouveaux clichés la montrent en train de serpenter des routes de montagne en vue de son lancement.

Soyons honnêtes, ces clichés ne révèlent aucun élément particulier. La berline allemande a été minutieusement camouflée afin que nous ne puissions pas apprécier son design. Le camouflage va jusqu'à tromper l'œil de l'observateur avec des éléments factices comme les prétendues poignées de porte blanches (les véritables poignées sont placées en-dessous).

L'avant de la voiture ne présage rien de bon. La BMW Série 7, nouvelle génération, semble avoir un faciès très spécial. À première vue, cette nouveauté n'a plus rien à voir avec la précédente : doit-on craindre le pire à l'avant ? Les feux semblent positionnés relativement bas, y aurait-il des optiques à deux étages comme chez Citroën ? Difficile de répondre à cette question, tout comme il est délicat de dire si la Série 7 portera ou non la calandre XXL découverte sur les BMW M3 et M4.

Pour répondre à ces questions, nous devons attendre que les prototypes de la Série 7 se dénudent plus. Il est possible que BMW ne laisse rien filtrer jusqu'au moment de la présentation. Aucune date n'a été annoncée par le fabricant allemand, nous pensons cependant que la nouvelle Série 7 se montrera en 2022 avant d'être commercialisée en fin d'année prochaine.

BMW est sur le point de présenter les X3 et X4 restylés, sans oublier la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé. Le fabricant est aussi branché sur l'électrique, les BMW i4 et iX sont prêts à inonder le marché.