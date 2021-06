Parfois, il arrive que les constructeurs automobiles conçoivent des concepts et des prototypes qu'ils ne montrent jamais. Ces projets peuvent rester des années au placard, sans que les médias et le public n'en entendent jamais parler.

C'est en 2004 que les designers et les ingénieurs de BMW ont imaginé un concept autrefois assez incroyable. Il s'agit d'un SUV (Spot Utility Vehicle), ou plutôt, d'un SAC (Sport Activity Coupe) ; une sorte de mélange entre un SUV et un Coupé. D'ailleurs, le concept BMW ICE (Integrated Concept Engineering) est le fruit du croisement entre le BMW X5 et la BMW Z4, avec une ligne de toit très particulière qui inspirera le X6 et qui n'arrivera au salon de Francfort qu'en 2007.

Dans cette vidéo, le designer explique que le concept BMW ICE repose sur le châssis du BMW X5, et que l'intérieur est tiré de la BMW Z4 à une différence près que les ingénieurs ont ajouté deux places à l'arrière. Oui, le BMW ICE est un 2+2. Ce concept a été imaginé par une équipe de designers localisée en Californie (USA). Il se voulait à la fois sportif et pratique car le compartiment arrière a spécialement été conçu pour accueillir deux VTT. C'est une voiture de plaisir offrant une sensation de liberté avec son long toit panoramique et sa lunette arrière rétractable.

Plus petit et moins haut qu'un X3, le BMW ICE peut être considéré comme l'ancêtre au BMW X4 (avec deux portes supplémentaires à l'arrière) que le fabricant a lancé en 2014, soit 10 ans plus tard.

Il a - pour la première fois en 17 ans - été montré par BMW, qui nous réserve visiblement bien d'autres surprises à l'image du second concept (ZBF) visible dans cette vidéo avec sa calandre géante qui rappelle les actuelles BMW M3 et M4. Le designer évoque brièvement ce concept conçu en 1997, espérons que BMW Classic publiera une vidéo dédiée.