Les voleurs n'ont peur de rien, même pas de Tom Cruise, la star de cinéma. Alors qu'il tournait une scène à Birmingham pour Mission : Impossible 7 (en salle le 25 mai 2022), les malfrats ont volé le X7 de l'acteur avec tous ses effets personnels devant l'hôtel de Birmingham.

Pour s'emparer du véhicule, les voleurs - visiblement bien rodés - ont utilisé la technique du relais. Ils ont tout simplement amplifié le signal de la clé à l'aide d'un appareil, avant de pénétrer à bord et de partir avec le véhicule.

Si le véhicule a été retrouvé, les affaires personnelles de Tom Cruise ont disparu, le montant du préjudice est estimé à plusieurs milliers d'euros.

"Nous avons reçu une déclaration de vol d'une BMW X7 sur Church Street, à Birmingham, aux premières heures de la matinée du mardi 24 août", a confirmé un porte-parole de la police des West Midlands. "La voiture a été retrouvée peu de temps après", a-t-il ajouté, précisant que "l'enquête se poursuivait" notamment grâce à la "vidéosurveillance dans la zone où la voiture a été retrouvée".

La technique utilisée par ces voleurs semble la plus répandue. C'est aussi la méthode la plus facile et surtout, la plus discrète pour voler n'importe quelle voiture car il n'y a aucune infraction. Les voleurs agissent généralement à deux. La première personne est équipée d'un appareil permettant d'amplifier le signal de la clé. La seconde, planquée tout près du véhicule, tire la poignée de porte à répétition jusqu'à ce que la voiture perçoive le signal et ouvre ses portes.

Il suffit au voleur de grimper à bord et d'appuyer sur le bouton de démarrage pour que la voiture soit prête à partir. Le premier voleur rejoint son complice et les voilà partis avec la voiture volée. Pour éviter de se faire dérober sa voiture de cette manière, il suffit d'éloigner la clé de la voiture le plus possible et de la ranger dans une boîte ou pochette anti-RFID afin de bloquer le signal.