Barrett-Jackson a annoncé qu'il mettrait en vente la Porsche 928 de 1979, qui a joué aux côtés de Tom Cruise dans le film Risky Business en 1983, lors de sa vente inaugurale de Houston en 2021. La Porsche 928 sera vendue sans réserve, et le pedigree impressionnant de la voiture pourrait faire grimper le prix très rapidement !

Rassurez-vous, Barrett-Jackson précise qu'il ne s'agit pas de la Porsche qui a vu le fond du lac Michigan. Il s'agit plutôt de l'une des trois voitures conduites à l'écran pendant le tournage, bien que plusieurs autres aient été utilisées tout au long de la production. Ce coupé a même joué un rôle dans la scène de poursuite emblématique du film.

Mais le plus intéressant, c' est que sur cette 928 que Cruise a appris à conduire avec un levier de vitesses ! La voiture a également fait l'objet d'un documentaire intitulé The Quest for the RB928 (Risky Business 928). Le documentaire suit la traque de cette 928 particulière.

Le scénariste et réalisateur de Risky Business, Paul Brickman, a choisi d'utiliser la 928 plutôt que la 911 parce qu'il trouvait que la 911 avait l'air "trop banale" à côté du coupé à moteur avant. La 928 embarquait à l'époque V8 de 4,5 litres sous le capot. Il développait 240 chevaux (163 kilowatts) en sortie d'usine, ce qui permettait à la voiture d'atteindre les 96 kilomètres à l'heure en 6,5 secondes. Elle pouvait atteindre une vitesse de croisière de 143 mph (230 km/h).

Cette 928 particulière est équipée d'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports qui transmet la puissance aux roues arrière, qui sont des roues en alliage d'aluminium de 16 pouces à 5 trous. À l'origine, Porsche avait peint la voiture en vert, mais la couleur a été changée en beige pour le film, ce qui est une combinaison étrange pour l'intérieur en cuir liège sur liège. Après la fin du tournage de Risky Business, la voiture a fini dans une collection privée. Les enchères de Barrett-Jackson à Houston débuteront le 18 septembre.