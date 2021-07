Les fans de Formule 1 auront probablement remarqué que la star d'Hollywood Tom Cruise était le week-end dernier à Silverstone pour le GP de F1. Et l'acteur de 59 ans paraissait très heureux lorsque Lewis Hamilton a réussi à remporter la victoire en dépassant le pilote Ferrari Charles Leclerc dans l'avant-dernier tour de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Il s'avère qu'il s'est rendu au Royaume-Uni non seulement pour la course, mais aussi pour tourner une vidéo promotionnelle pour Channel 4.

Dans cette vidéo, à laquelle participent également Mark Webber et David Coulthard, Tom Cruise défie les anciens pilotes de F1, tandis que la musique de Top Gun, "Danger Zone" de Kenny Loggins, est diffusée en fond sonore. Pour enfoncer le clou, Tom Cruise appelle le présentateur de Channel 4 F1, Steve Jones, "Iceman" - un clin d'œil à Tom "Iceman" Kazansky, joué par Val Kilmer dans le blockbuster de 1986.

11 Photos

Et quoi de mieux pour rendre cette vidéo palpitante que d'y mettre l'une des voitures les plus excitantes du moment : la Porsche 911 GT3. Ajoutez à cela le légendaire circuit britannique et vous avez tous les ingrédients d'une vidéo palpitante, remplie de références à Top Gun telles que "Je suis dangereux", "Il n'y a pas de points pour la deuxième place" et notre préférée, "Je ressens le besoin de vitesse".

Les faux bruits de mitraillette émis après avoir utilisé la palette de changement de vitesse sont hilarants, tout comme le bruit de "verrouillage de missile" émis par les capteurs de stationnement avant. Après avoir joué un peu autour de Silverstone avec la Porsche atmosphérique, l'équipe se met à chanter "You've Lost That Lovin' Feelin" de Johnny Rivers, une autre allusion à Top Gun.

Channel 4 a fourni un effort impressionnant pour cette vidéo de promotion en vue du GP britannique de cette année. De quoi faire patienter jusqu'à la sortie de Top Gun : Maverick prévue en novembre prochain.