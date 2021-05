F9 est le nom officiel du neuvième volet de la franchise Fast & Furious. Avant une sortie aux Etats-Unis le 25 juin et au Royaume-Uni le 8 juillet, nous avons accès à une galerie qui met en valeur les voitures et les véritables vedettes du prochain film.

Beaucoup de Dodge

Dom est définitivement un fan de Dodge. Non seulement il a la Charger appelée Tantrum (ci-dessus), mais il a aussi la Charger 1327 avec son énorme compresseur qui sort du capot.

Une nouvelle Charger pour Dom

Sa monture principale est une Charger de 1968 qui a quelque chose de très spécial : elle est équipée d'un moteur V8 monté en position centrale. Elle repose sur une suspension abaissée, et ses ailes avant ont été modifiées pour s'incurver vers les roues. Les changements sont encore plus significatifs à l'arrière, où les ailes élargies donnent au coupé d'énormes hanches.

Un coup d'œil à l'intérieur

À l'intérieur, un morceau de plexiglas sépare le moteur de Dom, et il y a des sièges baquets de la vieille école. Ce doit être un endroit assourdissant pour le conducteur lorsque le moteur est en marche. La vitre arrière rend le moteur et les échappements bien visibles pour les passants.

Retour aux affaires

Comme on peut le voir dans la bande-annonce de F9, l'une des principales scènes du film voit la famille poursuivre une remorque blindée appelée Armadillo. Sur cette photo, Han et Mia sont dans la Supra orange et noire, et vous pouvez voir la Charger à moteur central de Dom sur la droite.

L'arme ultime

La dernière bande-annonce nous apprend également qu'une Pontiac Fiero propulsée par un jet figurera dans le film. Nous avons le sentiment que ce look sauvage pourrait inspirer quelques constructeurs à créer leurs propres répliques non fonctionnelles pour les exposer dans les salons automobiles locaux. Au moins, cela permettra de faire connaître la Fiero à une nouvelle génération de personnes.

Oh, une Noble

Helen Mirren revient dans F9 pour reprendre son rôle de Magdalene Shaw. Elle sera au volant d'une Noble M600 dont la couleur est un mélange de violet aubergine et de jaune vif.

La voiture du méchant

Le nouveau méchant de F9 est John Cena qui joue Jakob Toretto, le frère de Dom. Il est un fan de l'ovale bleu, contrairement à l'enthousiasme de ce grand frère pour Dodge. Sa voiture est une Ford Mustang de 2016, peut-être même une GT350. Elle reçoit également une écope de capot pour un look plus agressif. Le cliché ci-dessus est capturé d'une scène où Dom et Jakob se livrent à une bataille avec leurs voitures.

Et le reste

Il y a un tas d'autres images dans la galerie qui montrent les machines visibles de F9. La plupart sont des véhicules qui n'ont probablement pas un rôle majeur dans le film, vous pouvez les découvrir ci-dessous.

Galerie: Les voitures dans Fast & Furious 9