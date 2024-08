Après des années de rumeurs, Acura a finalement confirmé son intention de construire un véhicule électrique de "type NSX". C'est ce qu'a déclaré le vice-président exécutif mondial Shinji Aoyama à un groupe de journalistes, dont Motor1, lors d'une table ronde à la Monterey Car Week.

"Nous allons introduire un nouveau modèle sportif en 2027 ou 2028. Nous ne l'appellerons peut-être pas NSX, mais c'est en quelque sorte un véhicule de type NSX."

Il a ensuite déclaré que la voiture serait basée sur la nouvelle architecture électrique de la série 0 (Zero) de Honda, qui soutiendra sa première berline électrique dont le lancement est prévu en 2026.

Une rumeur qui circule depuis 2021, lorsque Jon Ikeda, vice-président et directeur de la marque d'Acura, avait déclaré dans une interview "qu'il y aura une autre NSX."

"Notre approche de développement pour cette nouvelle voiture est mince et légère. Cela signifie donc, en gros, comment rendre la plateforme plus fine que celle des autres véhicules existants. Ainsi, même avec les dimensions de la batterie, nous essayons de fabriquer un véhicule plus fin et plus bas. Cela signifie que nous pouvons également réaliser un habitacle plus grand."

Une image à refaire

Une NSX entièrement électrique aurait de gros problèmes à résoudre. La dernière version, dont la production a pris fin en 2022, utilisait un V6 biturbo et trois moteurs électriques pour produire une puissance combinée de 600 chevaux (en version Type S). Elle avait fière allure et se comportait bien, capable de se battre contre des contemporaines comme la McLaren 650S, la Lamborghini Huracán et la Ferrari 488.

Mais si la vitesse en ligne droite ne posera aucun problème à la NSX électrique, la tenue de route et l'endurance sur piste restent un point d'interrogation, même pour les supercars électriques les plus chères du marché actuel. Sans compter le problème du son. Le V6 de la NSX de deuxième génération n'avait rien d'enthousiasmant, bien qu'il soit bien plus attrayant que le vrombissement de quelques moteurs électriques. Il faudra attendre 2027 pour découvrir ce que Honda nous réserve.