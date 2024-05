Acura n'a produit que 1 250 NSX en 1992. Un peu plus de 400 d'entre elles sont sorties de l'usine avec l'extérieur blanc Grand Prix et l'intérieur noir. Une de ces voitures est restée dans un atelier pendant 22 ans, accumulant la poussière et la moisissure. Aujourd'hui, son propriétaire souhaite la vendre, et il veut une révision complète avant de se séparer de cette machine de légende.

Larry Kosilla, d'Ammo NYC, a été chargé de faire le gros du travail. Il a commencé par un simple lavage pour déloger la saleté accumulée sur la carrosserie. Mais cela n'a pas suffi à nettoyer véritablement l'emblématique voiture de sport à moteur central.

Des décennies d'air rance ont permis à des moisissures blanches de se former sur de nombreuses surfaces intérieures, notamment les sièges, le volant et le tableau de bord. Le propriétaire avait beau fermer hermétiquement la voiture, cela n'empêchait pas l'humidité de pénétrer dans l'habitacle et d'y faire son œuvre. Des moisissures se sont même développées sous le châssis. Mais ce n'était pas un problème pour Kosilla, qui a fait preuve d'une grande maîtrise en matière de nettoyage.

La peinture nettoyée présentait encore des signes d'usure, nécessitant une correction et un polissage. La peinture fine et souple a rendu le travail difficile par endroits, selon Kosilla. Mais les résultats ont été spectaculaires, éliminant les dernières imperfections de la voiture et laissant une finition quasi neuve et lisse comme du verre.

Le travail acharné de Kosilla devrait permettre à cette NSX de trouver un nouveau foyer. Pour nettoyer correctement une voiture, en particulier un exemplaire aussi sale et couvert de moisissures comme cette Acura, il faut plus qu'un simple rinçage afin de protéger la peinture et de s'assurer que les moisissures disparaissent à jamais. Personne n'a envie de passer son temps à conduire une voiture aussi magnifique en respirant des moisissures.