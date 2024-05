Nous vivons dans un monde où, malheureusement, toutes les vieilles muscle car ne peuvent pas être sauvées.

Alors que les versions les plus désirables - généralement celles dotées d'un V8 et d'une boîte de vitesses manuelle - tendent à rester sur les routes, les versions moins excitantes, dotées de moteurs plus petits et de boîtes de vitesses automatiques, tombent dans l'oubli. C'est exactement ce qui est arrivé à cette Chevrolet Camaro de troisième génération.

Le dernier propriétaire de cette Camaro n'a probablement pas jugé utile de faire le nécessaire pour la remettre en circulation. Bien qu'elle ait fière allure, son V6 de 3,1 litres sous-puissant et sa boîte automatique à quatre rapports ne constituent pas un groupe motopropulseur très séduisant. Ils l'ont donc garée dans un champ à Cincinnati et l'ont laissée là, totalement immobile, pendant les 20 dernières années.

Comme vous pouvez l'imaginer, laisser une voiture à l'extérieur, à côté d'arbres, pendant deux décennies n'est pas très bon. La voiture est recouverte d'une épaisse couche de terre et de débris, et enfouie dans le sol à quelques centimètres de profondeur. La peinture qui n'est pas recouverte de saleté est recouverte de moisissure verte. WD Detailing sur YouTube a décidé qu'il valait la peine d'extraire la Camaro de sa tombe boueuse et de lui donner une seconde chance.

Vers un retour sur la route

L'équipe de WD Detailing ne tarde pas à se rendre compte qu'elle a du pain sur la planche. Il faut un certain temps pour éliminer toutes les saletés déposées sur la voiture, et quelques passages pour éliminer toute la crasse de la peinture. Malgré cela, la voiture n'est pas parfaite. À l'intérieur, l'équipe trouve un énorme foyer de rats qui occupe un volant. Il y a également une tonne de débris et de saletés incrustés dans la moquette. Au cours du nettoyage, l'équipe trouve une ponceuse à bande et, curieusement, une cafetière dans le coffre.

À la fin du processus, cette Camaro semble suffisamment propre pour être une candidate à une remise en circulation. Pourvu qu'elle ne soit pas trop rouillée en dessous, nous présumons qu'elle recevra enfin l'attention qu'elle mérite.