Les années 1980 ont été excellentes pour Ford en Europe. Le constructeur américain avait des produits phares comme la Fiesta et l'Escort, auxquels s'ajoutaient de nouveaux produits solides comme la Sierra et la Scorpio à l'échelon supérieur.

La société comptait des centaines de concessionnaires sur l'ensemble du continent, l'Allemagne étant l'un de ses marchés les plus importants. Pour un concessionnaire allemand, cependant, les choses ne se sont pas bien passées au milieu des années 1980.

Abandonné il y a plus de 40 ans

Nous ne connaissons pas l'emplacement exact de ce showroom Ford en Allemagne, mais les responsables de la chaîne Auto Retro sur YouTube ont récemment entrepris un voyage de 1 600 km depuis le Royaume-Uni pour tenter de retrouver ce concessionnaire abandonné.

L'équipe a localisé le lieu grâce à Google Maps. Une image Street View a montré que les voitures étaient toujours là à l'époque où les photos ont été prises. Toutefois, cela remonte à plus de dix ans, ce qui signifie qu'il n'est pas certain que la situation n'ait pas changé au cours des dernières années.

Sans entrer dans les détails de la découverte de l'emplacement exact, la vidéo nous emmène à la concession Ford abandonnée et il s'avère que tout ce qui s'y trouve n'a pas changé. Cela signifie que les voitures sont toujours là et, bien qu'elles ne soient pas particulièrement spéciales, ce sont toutes des voitures neuves qui ont été produites vers le milieu des années 1980. Vous ne verrez pas de GT40 ou de RS200 ici, mais le spectacle est tout de même impressionnant.

Poussiéreuses mais neuves

Selon les informations disponibles, le propriétaire initial de la concession est décédé et sa veuve a fait nettoyer régulièrement les voitures et la salle d'exposition jusqu'à il y a quelques années. Il semblerait que cette veuve se trouve aujourd'hui dans une maison de soins et qu'elle n'ait pas été en mesure de continuer à s'occuper de la salle d'exposition. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les voitures sont poussiéreuses mais, sans surprise, elles ont toutes l'air d'être à l'état neuf.

Que peut-on voir derrière les vitres ? Il y a au moins trois Ford Sierra : une cinq portes en version de base, une Sierra rouge 1.6L et un break Sierra bleu. À côté, on trouve une Ford Fiesta S, ainsi qu'une Escort 1.1. Cette berline beige est la version berline de l'Escort, connue à l'époque sous le nom d'Orion.

Malheureusement, nous ne savons pas grand-chose sur la foi de ces Ford. Il semble qu'elles vont rester dans cette salle d'exposition abandonnée pour les années à venir, mais avec un peu de chance, elles prendront un jour la route. Et avant que vous ne posiez la question, non, nous ne savons pas si vous pouvez les acheter.