Plus de 21 millions de Volkswagen Coccinelle sont sorties des usines au cours des décennies de production. Si vous en voulez vraiment une, il n'est pas difficile d'en trouver. Mais celle-ci n'est pas une coccinelle quelconque. En fait, il pourrait s'agir de la Coccinelle classique la moins kilométrée de la planète.

Seulement 3 km au compteur...

En effet, cette Volkswagen Coccinelle Cabriolet de 1979 n'affiche que trois kilomètres au compteur. En théorie, il pourrait y avoir une Coccinelle avec seulement un kilomètre au compteur qui sortirait d'une grange quelque part, mais nous sommes quasiment sûrs qu'une Coccinelle classique ne peut pas être beaucoup plus récente que celle-ci. Elle a récemment été vendue par Classic Car Auctions au Royaume-Uni, et les acheteurs ont réagi à son faible kilométrage par des offres élevées. La liste des enchères indique un prix final de 49 500 livres sterling, soit un peu plus de 57 000 euros au taux de change actuel. Une recherche rapide sur Internet montre que toutes sortes de Coccinelle Cabriolet de 1979 se vendent aux alentours de 20 000 euros.

Son très faible kilométrage y est certainement pour quelque chose, mais elle a aussi une histoire intéressante. La vente aux enchères indique qu'il s'agit de l'un des derniers cabriolets Karmann à conduite à droite de Volkswagen. Il n'y a pas de mention spécifique des numéros de production, mais les photos de la vente aux enchères montrent une pléthore de documents fournis avec la voiture. Fait amusant, ces documents comprennent un carnet d'entretien complètement vide.

... et dans un bon état

L'annonce de la vente aux enchères prétend que la voiture était "recouverte de couvertures dans un environnement scellé", alors que les photos la montrent dans ce qui ressemble à une grange, avec une accumulation de poussière clairement visible à certains endroits. L'extérieur est peint en Brazil Brown, et la peinture est encore brillante là où la poussière ne s'est pas accumulée. La capote est également un peu sale, mais le moteur semble brillant et frais. Les jantes le sont également, et ce sont les pneus d'origine qui sont montés. A l'intérieur, la garniture de toit semble neuve, mais une bonne quantité de poussière est visible ailleurs.

D'après la vente aux enchères, la voiture a été récemment découverte à la suite d'un décès. On ne sait pas qui est le nouveau propriétaire ni où la Volkswagen se dirige maintenant, mais on peut dire sans risque de se tromper qu'une remorque sera nécessaire pour transporter cette capsule temporelle de 1979 vers son nouveau domicile.