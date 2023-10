Le premier Ferrari Legacy Tour s’est déroulé sur trois jours, du 27 au 30 septembre, à travers les routes italiennes sinueuses, à bord de l'emblématique F40. Il y avait 30 exemplaires de la supercar classique pour le trajet, ainsi que quelques véhicules supplémentaires du Cheval cabré (notamment le Purosangue), tous escortés par la police. Cette vidéo a capturé quelques moments forts du voyage.

Galerie: L'essai du Ferrari Purosangue

88 Photos

Celui-ci a commencé à l'Augustus Hotel & Resort à Forte dei Marmi, dans la région de Toscane. La vidéo montre les F40 dans un parking et c'est un spectacle impressionnant. Ferrari a fabriqué 1 311 exemplaires de la supercar, et des dizaines d'entre eux ont pris part au voyage. À en juger par les plaques d'immatriculation, il y avait un mélange de propriétaires originaires des États-Unis et de pays européens.

Un parcours de rêve

Le voyage a emmené les conducteurs sur des routes sinueuses à travers des régions rurales d'Italie, comme la petite ville de San Miniato. La deuxième journée s'est concentrée sur les montagnes des Apennins italiens. Ces routes faisaient autrefois partie du parcours Mille Miglia, où Ferrari a connu beaucoup de succès en course.

Finalement, le convoi s’est rendu au domicile de Ferrari, à Maranello. Les participants ont même pu faire un tour de parade autour de la piste d'essai de Fiorano du constructeur automobile et une course d'accélération en quittant les portes du siège social de la marque : un moment inoubliable pour tous les propriétaires présents. L'exemple vert menthe du Concorso d'Eleganza Villa d'Este de cette année était également présent (voir ci-dessus).

Près de 35 ans après la première apparition de la F40, le modèle continue d'être une icône parmi les supercars. Sa puissance provient d’un V8 bi-turbo de 2,9 litres développant 471 chevaux. Une boîte manuelle à cinq vitesses était la seule boîte de vitesses disponible.

Galerie: Ferrari F40 (1992)