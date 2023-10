Au cœur de la région italienne de la Toscane, sur fond de collines, de villages médiévaux et de vignobles pittoresques, la Ferrari Cavalcade Classiche 2023 s'est déroulée comme une célébration de certaines des plus belles voitures de la marque italienne.

Cet événement exclusif, qui s'est tenu cette année pour la sixième fois du 20 au 24 septembre, a rassemblé un éventail de véhicules anciens et modernes de la marque au cheval cabré, chacun ayant une histoire unique à raconter. Une nouvelle vidéo de 30 minutes montre un grand nombre de ces véhicules et nous devons admettre que c'est un spectacle pour les yeux mais aussi les oreilles.

Des classiques par dizaines

Pour l'édition 2023 de la Cavalcade Classiche, les participants ont eu le droit à une exposition spectaculaire de Ferrari de différentes époques, rendant ainsi hommage à la riche histoire du légendaire constructeur automobile.

Parmi les classiques emblématiques figuraient plusieurs 166 MM, rappelant la voiture qui a triomphé lors de la course d'endurance des Mille Miglia de 1949, une victoire historique pour la Scuderia Ferrari. L'événement présentait également une 212 Inter, qui a succédé en 1951 à la 166 comme voiture de course préférée de Ferrari, et une 750 Monza dotée d'un moteur quatre cylindres de 3,0 litres.

Les passionnés ont également pu voir de nombreuses 250 GT, y compris des voitures de course à deux places et de luxueux modèles GT Berlinetta Lusso. Certains ont même eu le plaisir d'apercevoir des 250 GT californiennes décapotables.

À partir des années 1960, les projecteurs se sont braqués sur les 275 GTB/4 et 275 GTS, ainsi que sur la 365 GTB/4, affectueusement appelée Daytona, en souvenir de l'arrivée historique de Ferrari aux 24 Heures de Daytona 1967 (1-2-3). De nombreuses F40 sont également visibles dans la vidéo.

Un road trip au cœur des paysages italiens

Les participants à la Ferrari Cavalcade Classiche de cette année se sont embarqués pour trois jours de conduite à travers la campagne toscane enchanteresse. Le premier jour, ils se sont arrêtés pour prendre un café à Casole d'Elsa, un village médiéval près de Sienne. Le voyage s'est poursuivi à travers les pittoresques collines toscanes couvertes de vignobles.

Le deuxième jour, les participants ont parcouru environ 225 km sur des routes sinueuses traversant différentes collines. Le grand final a emmené les participants vers le nord, en traversant le difficile Passo dell'Abetone, connu pour son rôle dans les courses des Mille Miglia.