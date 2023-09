La Peugeot 505 a été officiellement présentée en mai 1979 à un moment peu opportun. En 1974-1976, Citroën fut racheté et donnait naissance au Groupe PSA. Deux ans plus tard, en 1978, Simca fut acquis à son tour et ses modèles furent commercialisés à partir de 1979 sous le nom de Talbot. Des dépenses élevées donc, et en même temps une gamme de modèles qui paraissait plutôt démodée et qui n'attirait pas vraiment les clients en masse.

Peugeot 505

Même la 505 n'y a rien changé. Ce qui nous amène au deuxième problème de la série : Pininfarina a su s'imposer avec son design, dont les phares inclinés rappelaient ceux de son prédécesseur. Mais là où ce dernier faisait preuve d'ingéniosité, la berline de Peugeot présentait des lignes sobres avec une angularité accentuée.

Ce qui a de nouveau son charme aujourd'hui a été critiqué à l'époque, d'autant plus que le coefficient de traînée de 0,44 pour la berline était plutôt sous-optimal jusqu'au facelift de 1985. C'est Paul Bracq qui a conçu le cockpit dans sa forme originale. Il est connu pour avoir donné forme à la Mercedes "Pagode", au "stroke eight" ou encore à la première BMW Série 5 (E12). Contrairement à la 504, les 505 coupé et cabriolet n'ont pas dépassé le stade du prototype, sans doute en raison du budget serré de l'entreprise. Une certaine Peugeot 205 apparaissait alors comme une priorité plus élevée.

Peugeot 505 cabriolet et coupé

Tout cela nous amène au troisième problème de la 505 : ce n'est qu'en 1982 que Peugeot a lancé la version break, qui était même une huit places dans sa version Familial. Sur une longueur de 4,90 mètres, le coffre pouvait contenir jusqu'à 2 240 litres de bagages. Dans les départements d'outre-mer, les breaks Peugeot 505 4X4 préparés par Dangel permettaient à la gendarmerie de rouler sur des terrains difficiles.

Peugeot 505 break Peugeot 505 4X4 préparée pour la gendarmerie nationale d'outre-mer

En grande partie, La 505 reprenait la technique des moteurs longitudinales de son prédécesseur, la 504, qui était réputée pour sa robustesse. Côté essence, la 505 GL était équipée d'un moteur de 1,8 litre et 82 ch, tandis que les amateurs de diesel pouvaient opter pour un moteur à essence de 69 ch. Ce moteur de 2,1 litres était d'ailleurs également utilisé dans la Ford Granada II. En Afrique, des Peugeot 505 diesel ont parcouru plus d'un million de kilomètres et en sport automobile, une 505 essence de 240 ch a remporté le légendaire Rallye d'Europe en 1981. Grâce à son empattement exceptionnellement long de 2,74 mètres et à son châssis confortable, la Peugeot 505 se présentait en Europe comme une voiture de tourisme longue distance.

Plus tard après le premier remaniement en profondeur de l'année modèle 1985/86, la 505 a reçu tout ce qu'il fallait du côté de la transmission dans la catégorie des berlines de tourisme : un cockpit modernisé. Un turbo-diesel à la fois puissants et économiques, nouveaux pour l'époque. Un turbo-essence sportif et un six cylindres essence de 2,8 litres. Avec cette motorisation de pointe, qui se distinguait par un fonctionnement particulièrement régulier et silencieux grâce à des tourillons décalés pour la première fois, la 505 a même été proposée à l'exportation vers les États-Unis.

A propos des Etats-Unis, Peugeot avait déjà commencé en 1980 à importer 1200 exemplaires de la 505 diesel comme taxi à New York et Los Angeles. En fait, on a vu la 505 pendant un certain temps comme "yellow cab". La meilleure année de vente de la 505 en tant que telle aux États-Unis fut 1984, avec plus de 20.000 exemplaires.

Au total, la série 505 a été vendue à environ 1,4 million d'unités en Europe jusqu'en 1992. En Égypte, en Argentine, au Chili et en Chine, les chaînes de production ont fonctionné presque jusqu'au tournant du millénaire. Des résultats respectables, qui ne sont dépassés que par la 504, son prédécesseur particulièrement charismatique. La production de la Peugeot 504 ne s'arrête en effet qu'en 2005 au Nigeria, après un total de plus de 3,3 millions d'unités.

Jusqu'à l'apparition de la Peugeot 508, la 505 est restée la dernière série 5 du constructeur français. Deux modèles lui ont succédé à partir de 1987 : d'abord la Peugeot 405, puis un peu plus tard la 605. 99% des 505 produites ont été envoyées sur le continent africain ou à la casse. En France, on peut encore trouver quelques bons exemplaires. Même un véritable fan club de la 505 fait défaut, et pour les pièces de rechange, la proximité technique avec le prédécesseur 504 aide en cas de besoin. Ce sont les turbo-essence et le V6 qui sont recherchés, si tant est qu'ils le soient. Dans ce sens : sauvons la Peugeot 505 !