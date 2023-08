Neuf ans seulement, c'est le temps que Ferruccio Lamborghini a passé à la tête de l'entreprise automobile qu'il avait créé avant de la céder. Cela représente aujourd'hui moins d'un sixième de l'histoire de la marque de Sant'Agata Bolognese, qui fête cette année ses 60 ans d'existence.

Malgré cette séparation prématurée, suivie de mille péripéties, cette décennie pèse encore lourd. Le nom et l'esprit de Ferruccio semblent encore bien vivants aujourd'hui dans la lignée des premières voitures.

Les premières années

Ferruccio Elio Arturo Lamborghini naît à Renazzo, un hameau de la commune de Cento, dans la province de Ferrare, le 28 avril 1916 et donc sous le signe astrologique du Taureau. Un détail qui deviendra très important, car il sera adopté comme image de marque pour ses tracteurs, le secteur dans lequel il commence son activité de constructeur, puis pour Lamborghini Automobili.

Ferruccio Lamborghini

Déterminé jusqu'à l'entêtement, Ferruccio Lamborghini fait tout rapidement : il travaille tout en suivant des cours à l'école primaire et se spécialise ensuite en technologie industrielle, poussé par une passion pour les moteurs qui le conduit dans une entreprise qui révise les véhicules de guerre.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est employé comme technicien de réparation de véhicules de guerre dans une base militaire à Rhodes, ce qui lui permet d'éviter de se retrouver sur le front et de développer ses compétences techniques.

Ferruccio Lamborghini entre voitures et tracteurs dans les années 1960

Un talent en plein essor

Dès la fin de la guerre, Ferruccio se lance dans l'un des secteurs où la demande de mécanisation est la plus forte, à savoir l'agriculture. Il se spécialise dans l'achat de véhicules de guerre qui ont "survécu" au champ de bataille et les transforme en machines agricoles.

Lamborghini Trattori a été fondée en 1948 et, trois ans plus tard, elle était déjà devenue un fabricant de machines de conception nouvelle, animée par le désir du fondateur de tout faire en peu de temps, de la meilleure façon.

L'usine de Sant'Agata en 1966

La querelle avec Enzo Ferrari

L'histoire, bien qu'elle passe presque pour une légende, raconte que la décision de créer Lamborghini Automobili est née d'une querelle entre Ferruccio Lamborghini et Enzo Ferrari. Le premier, client à Maranello, se serait plaint au second de la mauvaise fiabilité de l'embrayage de sa Ferrari 250 GT, recevant une réponse méprisante qui aurait éveillé chez Lamborghini un fort désir de vengeance.

Ce désir se transforme en celui de devenir lui-même constructeur automobile, ce qui se concrétise à Sant'Agata Bolognese en 1963 avec la fondation d'Automobili Ferruccio Lamborghini et la construction d'une usine dédiée. La structure est très simple : au centre se trouve un grand hangar très éclairé, rattaché à l'immeuble de bureaux, de sorte que les directeurs puissent contrôler en permanence la situation de la production.

La Lamborghini 350 GT

De la 350 GT à la Miura

La première Lamboghini est la 350 GT présentée au Salon de Turin de 1965 : animée par un moteur 12 cylindres de 3,5 litres conçu par le talentueux Giotto Bizzarrini, qui venait de quitter Ferrari non sans heurts, et initialement carrossée par Franco Scaglione, même si le projet initial, celui du prototype 350 GTV, a été suivi d'un raffinement de la carrosserie Touring qui lui a donné sa forme définitive.

La véritable étape est franchie peu après, lorsque Giampaolo Dallara et Giampaolo Stanzani décident de construire une voiture de sport exceptionnelle sortant des sentiers battus et créent le projet provisoirement appelé 400 TP : équipée du moteur 12 cylindres de 4,0 litres de la 400 GT (évolution de la 350), mais positionné transversalement derrière le cockpit, la boîte de vitesses et le différentiel étant fusionnés avec le bloc-moteur.

Le châssis fut réalisé en tôle pliée, soudée et percée pour réduire le poids. Lorsque Ferruccio découvre le projet, il en tombe immédiatement amoureux et se met au travail, surprenant même Dallara et Stanzani. Le design est confié à Marcello Gandini de la Carrozzeria Bertone, et la voiture est présentée pour la première fois au salon de l'automobile de Genève en 1966.

La Lamborghini Miura

Le nom Miura vient du nom d'une des races de taureaux de combat les plus fortes, les plus intelligentes et les plus impitoyables, caractéristiques que la voiture, fascinante et puissante, semble incarner à la perfection. Lamborghini a garé l'un des premiers exemplaires, de couleur orange, devant le casino de Monte-Carlo le week-end du Grand Prix de Formule 1 et a déclenché une vague d'enthousiasme qui a fait exploser les commandes.

Outre la Miura, produite en trois séries jusqu'au début des années 1970, l'Islero, héritière de la 400 GT, et l'Espada, une GT quatre places inspirée du concept Marzal de Bertone, voient le jour. En 1970, c'est au tour de la Jarama et de la "petite" Urraco à moteur V8.

La Lamborghini Espada

Ces années semblent être des années fastes, l'offre augmentant au moins aussi vite que la popularité de la marque, mais c'est à cette époque que Ferruccio Lamborghini décide, de façon presque surprenante, de vendre sa société à l'industriel suisse Georges-Henri Rossetti.

Officiellement, la raison en est une baisse de la demande due à la crise pétrolière, qui ne favorise pas la fortune des voitures de sport, à laquelle s'ajoute le désintérêt de son fils Tonino pour l'automobile, ce qui n'augure rien de bon pour la poursuite de l'entreprise familiale.

Le Miura et ses héritières : Countach, Diablo, Murcielago

Les "autres" 60 ans

Commence alors pour Lamborghini une longue phase de hauts et de bas, le passage sous différents propriétaires, dont un groupe d'investisseurs étrangers, ponctuée toutefois de voitures emblématiques comme la légendaire Countach, héritière de la Miura, dessinée à nouveau par Gandini, son héritière Diablo et l'étrange tout-terrain LM002 né d'un projet militaire qui a échoué.

Le tournant s'est produit à la fin des années 1990 avec l'acquisition par Audi et donc l'entrée dans le groupe Volkswagen, qui a été suivie par l'ajout d'un deuxième modèle, la Gallardo, une berlinette à 10 cylindres, puis avec les Murcielago, Huracan et Aventador qui ont suivi.

La nouvelle Lamborghini Revuelto, première voiture hybride rechargeable de la marque

La grande percée a eu lieu en 2018 avec le lancement de l'Urus, un grand SUV développé grâce aux synergies du groupe, qui a également entraîné une expansion massive de l'usine de Sant'Agata (oui, parce que Lamborghini continue à fabriquer toutes ses voitures "en interne") et les premières approches de l'électrification, qui sont arrivées d'abord avec la supercar en édition limitée Sian et ensuite, en 2023, avec la Revuelto, héritière de l'Aventandor, qui ouvre la porte à l'hybride rechargeable.