Les modèles les plus populaires de Peugeot ont connu une certaine continuité au fil des ans. On ne peut pas en dire autant des modèles haut de gamme, les séries 400, 500 et 600 couvrant souvent à tour de rôle les segments moyen et supérieur.

Pour la 405, arrivée vers la fin des difficiles années 80, ce fut le cas : alors que formellement, elle continuait la dynastie interrompue en 1975 avec la sortie de la 404, elle remplaçait dans la pratique la 305 compacte, s'appropriant pleinement le segment moyen.

Le contexte

Le projet dont est issue la 405, connue en interne sous le nom de D60, a été défini à une époque peu heureuse pour les voitures de ce qui était alors devenu le Groupe PSA. Après avoir acquis Citroën en 1974 et la division européenne de Chrysler avec les marques Simca et Talbot en 1978, le groupe se retrouve à devoir gérer une restructuration complexe avec des problèmes de liquidités dus à une baisse générale des ventes.

Citroën BX, Peugeot 405 et Renault 21

Des synergies précieuses

Au cœur de l'étude, se trouvait la nécessité d'optimiser les coûts, à laquelle il a été répondu en initiant le partage de la plateforme qui allait devenir monnaie courante pour les groupes automobiles au fil des ans. Le D60 a donc été développé sur celui de la Citroën BX, le modèle le plus récent et le plus prometteur, et équipé des moteurs quatre cylindres de la famille XU.

Peugeot 405 et 405 Break

Conçue par Pininfarina, la 405 qui a fait ses débuts en juillet 1987 était une berline tricorps aux lignes droites et solides, avec un empattement de 2,67 mètres et une longueur maximale d'un peu plus de 4,40 mètres, qui est restée inchangée sur la variante Break. Ce dernier a été introduit un peu moins d'un an plus tard, en mai 1988, et a remplacé la version break de la 305, achevant ainsi la transition entre les deux modèles.

Peugeot 405 SRD 1988 Peugeot 405 SRD Break 1988

À cette époque, la gamme de la 405, entre-temps élue voiture de l'année 1988, avait déjà été remaniée par rapport au modèle de lancement en ajoutant deux unités diesel, le 1.9 de 80 ch et le 1.8 turbo de 92 ch, aux cinq moteurs à essence déjà disponibles. Ces modèles allaient du 1.4 de 65 ch (introduit peu après le lancement) au 1.6 de 92 ch en passant par le 1.9 disponible en trois versions : 107 ch à carburateur (puis 110 ch), 130 ch à injection et 160 ch 16V.

Il y avait trois niveaux de finition appelés GL, GR et SR, avec un équipement qui changeait en fonction du type de moteur, devenant plus riche et plus caractériel pour les modèles à injection. La version supérieure 16V de 160 ch a reçu la désignation Mi16.

Peugeot 405 Mi16 X4 1989 Peugeot 405 Mi16 X4 1989

Les 4x4

Toutes les 405 produites au cours des premières années avaient des boîtes de vitesses manuelles, l'option automatique n'étant disponible que pour le 1.9 de 110 ch. Cependant, Peugeot souhaitait profiter de la capacité de transmission à quatre roues motrices qui a donné naissance à la BX 1.9 4x4 et plus tard à la GTI à la même époque. Au Salon de l'automobile de Genève de 1989, les 405 GR X4 et SR X4 ont donc été présentés, tous deux équipés d'un moteur 1.9 de 110 ch, auquel s'est ajouté peu après le Mi16 X4 avec un moteur de 160 ch.

Peugeot 405 T16 1993

Les deux restylages

Après une légère révision des moteurs, adaptés à la réglementation anti-pollution en 1990 et privés de quelques chevaux, la 405 a reçu entre 1991 et 1992 deux mises à jour plus substantielles : la première, plus légère, concernait principalement l'intérieur, avec divers détails dont le design du volant et de certaines commandes, et coïncidait avec l'introduction des versions STI (moteur 1.9 à injection de 123 ch) et STD (turbo-diesel de 90 ch), équipées de sièges électriques en cuir, de nouvelles jantes en alliage et d'autres accessoires.

La seconde était le restylage proprement dit, qui touchait principalement l'arrière, où les phares ont été redessinés et le seuil de coffre abaissé, tandis qu'à l'intérieur, le tableau de bord et le couvercle du tableau de bord ont été modifiés. Parmi les autres modifications apportées à la gamme, la plus importante est l'adoption de l'injection électronique sur tous les moteurs à essence, le 1.4 passant à 75 ch tandis que la version à carburateur du 1.9 est directement remplacée par un nouveau 1.8i de 101 ch, également proposé sur certains marchés avec une transmission automatique.

La version Mi16 adopte cependant un nouveau 2 litres, dont la puissance est réduite à 152 ch, tandis que le 1.8 turbo-diesel passe à 1.9 litre et 92 ch.

Peugeot 405 T16 1993 Peugeot 405 T16 1993 Peugeot 405 T16 1993

La version Turbo

La carrière de la 405 en Europe a duré trois années supplémentaires, au cours desquelles le modèle a atteint ses performances maximales grâce à l'arrivée en 1993 de la version T16, animée par un 2.0 turbo de 200 ch qui la propulse de 0 à 100 km/h en 7,2 secondes.

Cependant, elle n'est restée en vente que quelques années : en 1995, les versions sportives Mi16 et T16, ainsi que certaines des versions d'accès, ont été retirées de la production en vue du remplacement imminent du modèle par la nouvelle 406, lancée en 1996.

Peugeot 405 Break 1988

Carrière mondiale

Bien qu'elle n'ait pas atteint les chiffres records de la 504 (près de 3,6 millions d'unités), la 405 reste également dans les mémoires comme l'une des berlines "mondiales" les plus populaires de Peugeot. À la fin de sa carrière européenne, la production s'est poursuivie dans diverses usines à travers le monde, de l'Égypte à l'Argentine en passant par l'Iran, où elle ne s'est finalement arrêtée qu'en 2013. Au total, entre les berlines et les Breaks, près de deux millions et demi de véhicules ont été produits.