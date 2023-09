Se tourner vers le passé pour dessiner l'avenir, particulièrement aujourd'hui, est devenu plus qu'une pratique. Chez Alfa Romeo, c'est ce qui se passe en permanence, non seulement en faisant resurgir des noms glorieux comme la 8C, la Giulia et la Giulietta, mais aussi en s'inspirant de leur design et de leur philosophie.

C'est également le cas de la nouvelle sportive qu'Alfa Romeo a présenté et qui s'inspire directement d'une authentique icône des années 1960, jusqu'à en prendre le nom : l'Alfa Romeo 33 Stradale. Une voiture où technologie et glamour se marient encore parfaitement en un ensemble exceptionnel.

De l'endurance à la route

À partir de la fin des années 1960 et pendant une dizaine d'années, la 33 a identifié une famille de voitures de course très réussie et célèbre, championne du monde dans la catégorie Sportprototype en 1975 et 1977. Cependant, au début de sa carrière, un modèle routier de petite série a également été produit. Il reprenait certaines de ses caractéristiques techniques, notamment le moteur huit cylindres à l'arrière.

Alfa Romeo 33 Stradale 1967-1969

L'aérodynamisme étant déjà important, mais pas encore si contraignant, le designer Franco Scaglione a défini une silhouette d'un grand équilibre, sans appendices, mais avec des formes sinueuses et séduisantes, dont la réalisation a été confiée à la Carrozzeria Marazzi.

Alfa Romeo 33 Stradale 1967-1969, le moteur V8

Le moteur quant à lui est un V8 dérivé de l'unité de course et porte la signature de Giuseppe Busso, auteur de plus d'un moteur célèbre : il est réalisé en aluminium et en magnésium. La mise au point et le développement ont été assurés par Carlo Chiti. La puissance atteint 230 ch à 8 800 tr/min.

Alfa Romeo 33 Stradale 1967-1969, l'habitacle

Très peu nombreuses et (aujourd'hui) inestimables

L'Alfa Romeo 33 Stradale est présentée pour la première fois au Salon de l'automobile de Turin en 1967, bien qu'un avant-goût ait été donné quelques semaines plus tôt au public lors du Grand Prix de Monza. Et la piste serait facilement une destination élective pour cette voiture, capable de frôler les 260 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes, grâce aux performances du moteur, mais aussi à un poids de seulement 700 kg.

Alfa Romeo 33 Stradale 1967-1969, l'arrière

Cette performance a été rendue possible par la construction d'un châssis tubulaire en acier et en magnésium et par un empattement légèrement plus long que celui de la voiture de compétition afin d'offrir un peu plus de confort, tandis que les portes à ouverture verticale étaient une concession au glamour pur.

Seules 20 33 Stradales ont été construites entre 1967 et 1969, 18 exactement, et ont été vendues pour 9 750 000 lires, soit deux millions de plus que la Lamborghini Miura, qui coûtait 7 700 000 lires. Aujourd'hui, elle peut se vendre pour des sommes astronomiques, parfois même plus de 10 millions d'euros. Un exemplaire est conservé au musée Alfa Romeo d'Arese.