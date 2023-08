L'Alfa Romeo 33 Stradale. Il était donc évident que la nouvelle supercar du Biscione s'appellerait ainsi. Ou peut-être pas. Mais la voici, avec ses formes musclées et sinueuses qui rappellent ce qui, pour beaucoup, fut l'une des plus belles voitures du monde. Un modèle qui vise l'excellence à tous égards, le joyau de la couronne de la marque et un lien entre le passé et l'avenir.

Ils ont dit qu'elle ne serait que thermique. Non, électrique. Peut-être hybride. Nous savons maintenant que la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale sera propulsée soit par un V6 de 620 ch, soit par un groupe motopropulseur électrique de 750 ch. Une première pour l'entreprise. Il n'y a pas de solution intermédiaire : soit uniquement à essence, soit uniquement électrique. Mais procédons dans l'ordre.

Esthétique et technologie

Pour définir le style de la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale, les hommes de Biscione ont utilisé le terme de "beauté incontournable." Car une voiture, surtout si elle est construite sur mesure, doit attirer l'attention. Mais sans tomber dans l'excès, en la chargeant d'éléments de design trop importants. Tout cela pour rappeler la 33 Stradale de 1967.

Cela commence par l'avant, doux et sinueux grâce à la rondeur qui le caractérise. Le capot et le garde-boue sont intégrés en un seul élément. Une autre caractéristique rappelant le passé est le design elliptique des blocs optiques.

De ceux-ci part une ligne qui guide le regard vers l'arrière, en passant par deux généreuses prises d'air latérales et de larges surfaces vitrées. L'arrière est coupé, un autre hommage aux Alfas du passé, et une fois de plus nous nous trouvons en présence d'un seul élément d'ouverture. Exactement comme sur la première 33 Stradale. Une "face B" définie comme brutale par le constructeur, avec des éléments en fibre de carbone non peinte. Brutalité et douceur réunies dans une seule voiture.

En ce qui concerne l'aérodynamique, il n'y a pas d'éléments actifs, mais une étude minutieuse de chaque élément pour arriver à un coefficient de frottement de 0,375. Quelques exemples : les prises d'air sous les feux avant et les supports de rétroviseurs avec une fonction "spoiler" pour diriger l'air vers les prises d'air latérales. La nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale bénéficie ainsi de l'effet de sol d'une voiture de course, sans pour autant "dénaturer" le style.

L'intérieur

Pour accéder à l'intérieur de l'Alfa Romeo 33 Stradale 2023, il y a deux portes à ouverture elliptique. Oui, une fois de plus, un hommage au passé.

Disponible en version "Tributo" et "Alfa Corse", la nouvelle supercar du Biscione vise à maximiser le plaisir de conduire en éliminant tous les éléments superflus. Sur la console centrale et le panneau de toit se trouvent les commandes physiques des modes de conduite, tandis que les différentes informations sont affichées sur l'écran placé devant le conducteur, dont le style rappelle celui des Alfa Romeo d'autrefois.

Une simplicité que l'on retrouve également sur le volant, dépourvu des commandes habituelles que l'on trouve sur les voitures classiques, associé à des palettes en aluminium pour commander la boîte de vitesses DCT à 8 rapports.

Tout autour, des matériaux raffinés comme la fibre de carbone, l'Alcantara et le cuir Poltrona Frau pour les sièges, dont le design est une référence évidente à ceux de la 33 Stradale originale.

Les moteurs de l'Alfa Romeo 33 Stradale

Nous arrivons ici à ce qui est certainement la partie la plus intéressante : la mécanique de l'Alfa Romeo 33 Stradale 2023. Comme indiqué, contrairement à ce que de nombreuses rumeurs ont laissé entendre, la supercar du Biscione ne sera pas hybride. Soit uniquement thermique, soit uniquement électrique.

Basée sur la mécanique de la Maserati MC20, la nouvelle 33 Stradale disposera d'un châssis en H en aluminium et d'une monocoque en fibre de carbone. Cela lui confère la légèreté qui sied à une telle supercar, tout en optimisant le centre de gravité.

En ce qui concerne les suspensions, la nouvelle 33 Stradale adopte une disposition à double bras avec des amortisseurs actifs tandis que le système de freinage est de type by-wire avec des disques en carbocéramique de Brembo avec des étriers monoblocs à 6 pistons à l'avant et 4 à l'arrière.

Mais venons-en aux moteurs : la version thermique est animée par un V6 de 3 litres de plus de 620 ch dérivé de celui de la Giulia et du Stelvio Quadrifoglio, monté en position centrale et transversale, accouplé à une boîte de vitesses DCT à 8 rapports et à une transmission aux roues arrière. Les chiffres officiels parlent d'une vitesse de pointe de 333 km/h et de moins de 3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Du côté de l'autre motorisation disponible, totalement électrique, il n'y a pas encore de données sur le groupe motopropulseur, nous savons seulement que l'autonomie – calculée selon le cycle WLTP – sera de 450 km et qu'elle développera 750 CV.

Les différents modes de conduite, appelés Strada et Pista, ne manqueront évidemment pas. Le premier maximise le confort, tandis que le second sollicite le moteur au maximum, le rendant plus réactif au moment d'appuyer sur l'accélérateur et raidissant les réglages.

Une supercar fabriquée à la main

La nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale a donné naissance à la "Bottega", installée dans la salle du Conseil du Musée Ares et composée de professionnels prêts à satisfaire – en les guidant dans leur choix – les désirs des 33 clients qui ont commandé un modèle, en collaboration avec Touring Superleggera, un autre nom historique qui, au fil des décennies, a donné vie à certaines des Alfa Romeo les plus célèbres de l'histoire.

Disponible en 3 couleurs de base – Rosso Alfa pastello, Blu Reale et Rosso "Villa d'este" – l'Alfa Romeo 33 Stradale 2023 peut être personnalisée au niveau des inserts de la livrée, du style des détails extérieurs en fibre de carbone, de la couleur des étriers de frein et des matériaux utilisés à l'intérieur.