L'Alfa Romeo 4C a permis à la marque italienne de renouer avec les États-Unis, sans compter la poignée de supercars 8C Competizione présentes dans le pays. La 4C est entrée en production en 2013, et Alfa a décidé de célébrer le 10e anniversaire de la défunte voiture de sport en montrant trois idées de projet Designer's Cut. L'entreprise vendra à l'avenir une pièce unique commémorative en s'inspirant de ces véhicules.

Galerie: Alfa Romeo 4C Designer’s Cut

4 Photos

Alessandro Maccolini, du Centro Stile Alfa Romeo, créera le modèle unique hommage à la 4C. Il était responsable du design du modèle original lorsqu'il a été conçu il y a plus de dix ans. "Pour réaliser cette pièce unique basée sur la 4C, j'ai identifié trois caractéristiques esthétiques dont il faut s'inspirer", a-t-il déclaré lors de l'annonce de ce projet.

La 4C Tributo rouge exprime la "sportivité haut de gamme" de la marque, selon l'entreprise. La couleur pourpre est également utilisée depuis longtemps sur les véhicules sportifs de la marque. Les jantes couleur bronze ajoutent un contraste intéressant à la carrosserie brillante.

La 4C Corsa a une carrosserie gris mat et des jantes noires. Ce look s'inspire de la passion de la course automobile.

Enfin, la 4C Leggenda évoque l'histoire de la marque. La carrosserie est bleu clair et les jantes sont blanches.

Les inspirations de Maccolini semblent prendre la 4C et appliquer différentes combinaisons de couleurs et de roues. Il n'y a pas de modifications de la carrosserie, de l'habitacle ou du groupe motopropulseur.

On ne sait pas si le véhicule de production "Designer's Cut" subira des modifications plus importantes ou si l'on s'en tiendra à ces simples retouches. Alfa Romeo ne précise pas quand la 4C unique sera présentée en première mondiale.

Alfa a présenté le concept de la 4C au salon de l'automobile de Genève 2011. Maccolini a voulu faire référence à la classique 33 Stradale tout en reprenant des éléments de la plus récente 8C Competizione. Il a laissé des éléments de la cellule centrale en fibre de carbone exposés pour souligner le faible poids et la technologie du véhicule.

La 4C était exclusivement équipée d'un quatre cylindres turbocompressé de 1,75 litre. Le seul choix de boîte de vitesses était une boîte à double embrayage à six rapports. Le coupé et le cabriolet atteignaient les 100 km/h en 4 secondes.