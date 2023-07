Alfa Romeo a construit des voitures de sport vraiment épiques tout au long de son histoire. Vous pouvez voyager dans le temps jusqu'au début des années 1930 et trouver le 8C 2300 Monza, ou jusqu'au milieu des années 1960 pour admirer la 33 Stradale (voir ci-dessous). Plus récemment encore, ce sont les Alfa Romeo 8C et 4C qui font la fierté du constructeur mythique.

Mais cela fait presque 10 ans que l'Alfa 4C est arrivée sur le marché, et bien que la GTA et la GTAm soient certainement intéressantes, ce ne sont essentiellement que des versions améliorées de la Giulia avec plus de puissance. Il y a cependant de bonnes nouvelles : comme nous vous l’avions annoncés, une supercar Alfa Romeo totalement inédite arrive dans les prochaines semaines.

Galerie: Alfa Romeo Giulia restylée (2023)

24 Photos

A quoi cela ressemblera-t-elle ?

Étant donné que nous n'avons vu qu'un seul teaser sur la nouvelle supercar Alfa, votre idée de ce à quoi pourrait ressembler cette voiture est aussi bonne que la nôtre. Cela dit, un artiste de Motor1 a réussi à proposer un rendu assez élégant, mais réaliste, basé sur cette seule image de la calandre.

Le concept illustré ici reprend des éléments de conception actuel d'Alfa et les mélange avec des éléments rétro. Les traits du SUV Tonale sont conservés l’avant, tout comme les lignes de la Disco Volante et de la 4C, avec quelques clins d'œil historiques à la 33 Stradale ajoutés juste pour les plaisir des yeux.

Le PDG d'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, a décrit cette nouvelle supercar comme "emblématique, super sexy et reconnaissable", et a déclaré qu'elle devrait même être "quelque chose que je pourrais mettre à côté de la 8C au musée d'Arese". Les louanges sont sacrément élevées.

Quant à l'habitacle, attendez-vous à un intérieur minimaliste et axé sur les performances. Le PDG a d’ailleurs déclaré que les futurs produits auront "le moins d'écrans possible".

Comment s'appellera-t-elle ?

Elle pourrait se nommer Alfa Romeo 6C. Étant donné que la 4C avait un quatre cylindres et que la 8C en a huit, la probabilité assez élevée de voir apparaître un six cylindres de ce modèle est telle que le surnom de 6C aurait beaucoup de sens. Mais nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise.

Galerie: Essai Alfa Romeo 4C (2019)

12 Photos

Qu'y aura-t-il sous le capot ?

Alfa Romeo est en train d’électrifier la majeure partie de sa gamme, à l’instar de bon nombre de constructeurs, et suis sa feuille de route. Cela dit, cette nouvelle supercar sera probablement le dernier hourra pour les moteurs à essence de la gamme Alfa.

Certains rapports indiquent le moteur V6 de 2,9 litres à double turbocompresseur de la Giulia, ce qui est tout à fait probable en fonction de ce que nous avons déjà vu de ce moteur. Un groupe moto-propulseur hybride est peu probable, mais l'électrification légère empruntée à des modèles comme le Tonale n'est pas totalement à exclure.

Quand la verra-t-on ?

La nouvelle supercar d’Alfa Romeo fait officiellement ses débuts le 30 août, juste avant le GP d'Italie de Formule 1, à Monza.

Alfa a cinq nouveaux modèles prévus, notamment pour les États-Unis, et d’autres grands marchés d'ici 2026, le Tonale étant le premier dans cette gamme de produits élargie, et avec d'autres SUV, petits et grands, pour suivre la nouvelle supercar.

Combien coûtera-t-elle ?

Il est même difficile de deviner le prix d’une nouvelle voiture de sport chez Alfa Romeo. Le coût dépendra entièrement de la façon dont Alfa Romeo positionne cette voiture dans sa gamme.

Galerie: Essai de la Maserati MC20

25 Photos

Si le prix de base de 235 000 euros de la Maserati MC20 est une indication, le cousin Stellantis d'Alfa, la nouvelle voiture de sport d’Alfa Romeo pourrait démarrer au même prix, à quelques milliers d’euros près.

Mais cela importe peu puisque même si le feu vert n’a toujours pas été donné pour sa mise en production, la supercar est déjà presque entièrement épuisée.