L'Alfa Romeo Tonale rejoint les Carabinieri, une force militaire chargée de missions de police et de maintien de l'ordre en Italie. Le constructeur automobile livrera 400 crossovers hybrides à l'agence entre juillet 2023 et fin 2024, et ils rejoindront l'unité de radio mobile qui opère dans tout le pays.

L'hybride Tonale utilise un quatre cylindres électrifié de 1,5 litre développant 163 chevaux qui se couple à la transmission automatique à double embrayage TCT de sept rapports du constructeur automobile. Les multi-segments porteront la livrée rouge et bleue traditionnelle de l'unité de radio mobile avec un toit blanc.

Alfa Romeo a repensé la l’intérieur de son modèle afin que les officiers puissent y installer des équipements spécifiques tels que des gilets pare-balles et des armes à feu. Le Tonale, prêt pour la police, dispose également d'une cellule unique pour le transport des prisonniers, de lumières bleues clignotantes, d'une sirène électrique bicolore et d'une armure partielle pour protéger les agents.

Galerie: Essai Alfa Romeo Tonale

31 Photos

Un partenaire de longue date pour les forces de l’ordre

Le constructeur automobile a fourni ses premiers véhicules aux carabiniers en 1951, préparant la 1900 M "Matta" pour le service. La berline 1900 suivra bientôt avant que la Giulia ne rejoigne la force dans les années 1960. Divers autres véhicules d’Alfa comme l'Alfetta, l'Alfa Romeo 90, l'Alfa Romeo 155 et d'autres ont servi au fil des années. L'agence a même quelques berlines Giulia Quadrifoglio de grande puissance qui circulent. Beaucoup sont exposées au Musée Alfa Romeo dans l'exposition "Alfa Romeo en uniforme".

Le Tonale contribuera à diversifier les forces de police des carabiniers, donnant à l'organisation une plus grande polyvalence lors des interventions d'urgence, car il s'agit du premier multisegment compact à rejoindre l'unité de radio mobile. Le crossover servira à côté de la Giulia déjà dans la flotte. Celle-ci est en service depuis 2021, 50 ans après qu'Alfa ait livré sa première voiture aux forces de l'ordre.

Alfa Romeo n'a pas été le seul constructeur à fournir des véhicules aux carabiniers au fil des ans. En 2015, SEAT a livré la Leon à l'organisation, qui est arrivée avec une suspension réajustée et tout le kit requis par les forces de l'ordre, comme des armures ou des éclairages de secours.

Galerie: Alpine A110 Gendarmerie Nationale

16 Photos

Les services de police du monde entier utilisent différentes marques et modèles pour le service, et la gamme est en constante évolution. Aux États-Unis, vous trouverez le Ford Explorer et la Dodge Charger qui sont très populaires. En France, si les Renault et Peugeot sont les véhicules les plus fréquemment utilisés, la gendarmerie nationale à acquis 26 Alpine A110 qui sont livrées depuis 2022.

Mais des véhicules électriques commencent également à apparaître. Et certains départements seront toujours désireux d'ajouter des voitures hautes performances à leurs flottes pour s'assurer de poursuivre les criminels les plus rapides.