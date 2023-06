Après le restylage des versions normales, beaucoup attendaient la mise à jour des Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio et Stelvio Quadrifoglio. Aujourd'hui, leur heure est venue avec l'ouverture des commandes pour les "incarnations plus sportives de la berline et du SUV de l'Alfa Romeo".

Au-delà des innovations esthétiques, la mise à jour la plus conséquente concerne le moteur. Sous le capot demeure le V6 2,9 litres des versions précédentes, cependant porté à 520 ch (soit 10 de plus) pour une augmentation des performances.

Les tarifs du restyling des Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio et Stelvio Quadrifoglio débutent respectivement à 95 300 et 104 500 euros, ramenés cependant jusqu'au 31 juillet à 85 870 et 94 150.

Une Giulia et un Stelvio Quadrifoglio plus méchants

Côté motorisation, les autres innovations mécaniques sur la Giulia et le Stelvio Quadrifoglio concernent l'adoption du différentiel mécanique à glissement limité dérivé de la Giulia GTA combiné, comme le veut la tradition, à propulsion uniquement pour la berline et à transmission intégrale pour le SUV.

Puissance accrue, comportement de conduite encore amélioré et légèreté supplémentaire grâce à l'utilisation de fibre de carbone pour le capot, le becquet et sur les côtés. L'aérodynamique active reste sur l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2023 avec le splitter avant en carbone qui est capable de contrôler les flux d'air qui passent sous la voiture. Le système d’échappement d'Akrapovitch achève de rendre l'œuvre plus méchante.

Un intérieur revu

Outre les améliorations mécaniques, les Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio et Stelvio Quadrifoglio intègrent toutes les innovations esthétiques et technologiques du restyling des homologues plus silencieux, à commencer par les feux avant et des jantes en alliage 19" qui sont également disponibles de série pour la Giulia et pour le Stelvio.

Les intérieurs se caractérisent par un environnement sportif avec du cuir noir et de l’Alcantara couvrant la plupart des surfaces, laissant place à une nouvelle finition tridimensionnelle en carbone véritable sur le tableau de bord, le tunnel central et les poignets de porte. Le volant s'intègrent très bien aux côtés d'une nouvelle instrumentation numérique de 12,3 pouces.

Il faudra cependant ne pas s’y prendre à la dernière minute pour acquérir l’un de ces deux modèles car les Quadrifoglio ne resteront probablement pas plus de deux ans au catalogue.