La société italienne ErreErre Fuoriserie présente une intrigante préparation sur base de l'actuelle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. La berline sportive moderne reçoit en effet un look rétro avec de nouveaux panneaux de carrosserie et de nouveaux feux.

Le design s'inspire de la Giulia Tipo 105 dont les débuts remontent à 1962. Plutôt qu'un restomod, ErreErre Fuoriserie préfère parler de "retromod", car il s'agit de remonter le temps en utilisant un véhicule existant comme point de départ.

Galerie: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio par ErreErre Fuoriserie

23 Photos

Le style rétro comprend une nouvelle face avant qui donne à la Giulia Quadrifoglio quatre phares circulaires typiques du modèle d'époque. Le bouclier lui aussi redessiné présente des entrées circulaires sur les côtés et des ouvertures en forme d'arche près du milieu.

Le capot aussi est refait complètement et est plus plat que celui que porte habituellement la Giulia Quadrifoglio. Une zone étroite et surélevée s'étend de l'extrémité du capot jusqu'au pare-brise. On remarque aussi des entrées d'air proches des piliers A de chaque côté.

Le long des flancs, les ailes sont élargies, notamment à l'avant où elles dépassent de loin les portes. Le toit redessiné est doté d'un spoiler intégré à l'arrière. Il y a également de nouvelles bouches d'aération derrière les roues arrière.

L'arrière a une forme plus angulaire. Il y a un spoiler sur la malle de coffre, et des feux arrière rectangulaires. Une paire de tuyaux d'échappement à sortie centrale sortent d'un diffuseur proéminent.

L'ErreErre Fuoriserie est équipée de jantes de 19 pouces usinées par CNC . Le design aux multiples trous circulaires évoque le design des Alfa classiques.

Les nouvelles jantes ont été conçues spécialement pour la Giulia ErreErre Fuoriserie. Elles sont de 19' pouces avec les mêmes mesures et dimensions que la version Quadrifoglio pour les essieux avant et arrière.

Tous les nouveaux panneaux de carrosserie sont en fibre de carbone. ErreErre Fuoriserie les fabrique de manière à ce que les technologies de sécurité active et passive de la Giulia Quadrifoglio restent fonctionnelles pour ce véhicule. Le groupe motopropulseur reste également en stock avec un V6 biturbo de 2,9 litres développant 510 chevaux et 600 Nm de couple.

L'intérieur n'a pas non plus été retouché. Cependant, ErreErre Fuoriserie installera de nouveaux matériaux à la demande du client.

Pour les 10 premiers exemplaires de cette Giulia Quadrifoglio préparée et recarrossée, ErreErre Fuoriserie demande à 196 207,26 € hors taxes. Et ça, ce n'est que le prix de la préparation ; il faut effectivement fournir la Giulia Quadrifoglio ! Pour rappel, si vous n'en n'avez pas déjà une dans votre garage, l'Alfa Romeo Giulia Quadrofoglio s'affiche à 94 700 € au configurateur ! Soit près de 300 000 € au total !