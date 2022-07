Pour le 50e anniversaire de la Renault 5, qui sera célébré en 2022, la marque au Losange présente un restomod unique. Elle s'appelle Renault 5 Diamant et combine le style pop des années 1970 avec la technologie moderne, des lignes fluides et des couleurs vintage.

Le maître d'œuvre du projet est Pierre Gonalons, un architecte d'intérieur de renommée internationale qui s'est dit très enthousiaste à l'idée de recevoir une commande de la marque. Voici le résultat.

Concept artisanal

Reprenant les lignes originales du modèle avec quelques modifications esthétiques, comme les roues d'inspiration Alpine, chaque pièce de la Renault 5 Diamant a été réalisée par des artisans spécialisés, généralement actifs dans la décoration intérieure.

Par exemple, le volant et la boîte à gants ont été fabriqués à partir de marbre français Grand Antique d'Aubert recyclé par la société Minéral Expertise et coulé dans des tubes pour le rendre plus léger et plus malléable. Le tissu recouvrant les sièges a été produit par le fabricant de textiles Métaphores.

Le tissu en crin de cheval qui recouvre le tableau de bord, quant à lui, a été fabriqué par Le Crin, une entreprise qui a une tradition séculaire de tissage manuel de ce matériau. Enfin, le tapis de sol en laine mohair a été réalisé par Pinton, l'un des derniers artisans français à fabriquer des tapisseries, basé à Aubusson.

L'électricité aux enchères

Sous le capot on trouve une motorisation électrique dont Renault n'a pas communiqué les informations techniques particulières. Il est toutefois probable qu'il s'agisse d'une version améliorée de la mécanique de la dernière génération de Twingo.

La voiture sera la source d'inspiration de quelques NFT dans les semaines à venir, qui seront vendus aux enchères avec l'œuvre originale. Les recettes de la vente seront reversées à Give Me 5, le nouveau projet RSE de la marque visant à toucher la jeune génération par le sport et la musique.

Pierre Gonalons a déclaré :