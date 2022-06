Le restomod consiste à moderniser une voiture ancienne pour lui faire bénéficier des dernières technologies sans pour autant la dénaturer. Ces derniers mois, les restomods se sont multipliés. Certaines sociétés ont en même fait leur spécialité, et comme vous allez le voir par la suite, les restomods choisis cachent bien leur jeu aussi bien sur le plan esthétique que mécanique.

Nous avons sélectionné les 10 restomods que vous devez absolument connaître. Nous savons pertinemment que parmi vous certains n'aimeront pas voir leur voiture fétiche modifiée et remise au goût du jour, mais promis, cela vaut le détour !

Renault 5 Turbo 3

On ne présente plus la Renault 5 Turbo. L'an dernier, l'entreprise franco-américaine Légende Automobiles a présenté un restomod qui a visiblement beaucoup plu au public. Cette voiture n'est pas électrique, mais 100% thermique ! Elle embarque un moteur quatre cylindres turbo de 400 ch.

Elle n'a pour le moment pas encore été produite. Nous ne connaissons ni les détails techniques, ni le nombre d'exemplaires produits et ni son prix qui devrait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros.

Pour en savoir plus Une sublime version Black Edition pour la Renault 5 Turbo 3

Porsche 928

L'un des modèles les moins appréciés de la gamme Porsche a bénéficié d'un restomod grâce au Français Thierry Nardone. Il a fallu trois ans de travail à Nardone Automotive pour que la Porsche 928 devienne plus moderne, mais aussi, plus puissante puisqu'elle développe désormais 400 ch grâce à son moteur V8.

Huit exemplaires seront fabriqués à partir d'un modèle fourni par le client. Son prix est de 480 000 euros HT.

Pour en savoir plus Porsche 928 : un restomod français de 400 ch

Emilia GT Veloce

L'entreprise allemande Emilia Auto a présenté il y a quelques semaines cette sublime Emilia GT Veloce. Comme vous l'aurez compris, il s'agit de l'interprétation moderne de l'Alfa Romeo Giulia GT des années 1960.

Cette voiture embarque l'actuel six cylindres des Giulia et Stelvio Quadrifoglio. Il s'agit donc d'un V6 2,9 litres bi-turbo développant la bagatelle de 510 ch et 600 Nm de couple. Ce moteur est couplé à la boîte automatique à huit rapports, mais la société a déjà fait savoir qu'il y aura prochainement une version à transmission intégrale ainsi qu'une boîte manuelle à six rapports.

Pour en savoir plus Alfa Romeo Giulia GT : le restomod équipé du V6 de la Quadrifoglio arrive

Kimera EVO37

Galerie: Kimera Automobili EVO37

14 Photos

Kimera Automobili tient à redonner vie à la Lancia 037. Il a alors présenté la Kimera EVO37 qui affiche quelques changements esthétiques au niveau des feux ainsi qu'une carrosserie en carbone. Cette entreprise a aussi ajouté un moteur en position longitudinale de 2,1 litres de cylindrée fabriqué par Italtecnica. Ce moteur est turbocompressé et il développe une puissance de 505 ch pour 550 Nm de couple.

Cette voiture est produite à seulement 37 exemplaires. Son prix de départ est fixé à 480 000 euros.

Pour en savoir plus Kimera EVO37 - Sublime restomod de la Lancia 037

BMW M3 E30

Ce restomod basé sur la BMW M3 E30 a été réalisé par la société Redux. Elle a annoncé que seulement 30 exemplaires seront produits, pas un de plus. Le tout premier a été réalisé à la demande d'un client. Il embarque le moteur quatre cylindres de 2,3 litres mais voit sa cylindrée augmenter à 2,5 litres. Redux a aussi ajouté un turbo à la demande du client pour développer 390 ch et 529 Nm de couple. Les clients qui le souhaitent peuvent ne pas ajouter de turbo.

La puissance est acheminée aux roues arrière via une boîte manuelle à six rapports. Redux l'a aussi équipée d'un différentiel à glissement limité.

Pour en savoir plus Redux propose une BMW M3 E30 Restomod de 390 chevaux !

Ford GT40 EV

Galerie: Everrati Ford GT40 EV

14 Photos

Cette Ford GT40 est réalisée par Everrati en collaboration avec Superformance. Sous son capot, le moteur V8 4.7 L a laissé place à des moteurs électriques associés à une batterie de 46 kWh. La puissance de cet engin dépasse les 800 ch et atteint une valeur de couple de 800 Nm. Hélas, son autonomie n'est que de 180 km, il faudra donc souvent la recharger pour en profiter pleinement.

Chevrolet Corvette C2

Cette voiture a été réalisée par American Legends Builds. Le design reste le même, mais sous la carrosserie, cette Corvette des années 1960 cache en fait un moteur V10 5.2 L tiré de la Lamborghini Gallardo LP 560-4. Ce moteur développe 560 ch et 540 Nm de couple, le 0 à 100 km/h est quant à lui réalisé en moins de 4 secondes.

Porsche 911 Speedster

Galerie: Gunther Werks Purple Porsche 993 Speedster Commission

7 Photos

La Porsche 911 Speedster (Type 993) est l'un des modèles les plus rares. Seulement deux exemplaires ont été fabriqués. L'un pour le designer Ferdinand Alexander Porsche (petit-fils du fondateur de la marque) et l'autre sur commande pour l'acteur américain Jerry Seinfeld. Gunther Werks a réinterprété ce modèle qui embarque ici un flat-six de 4,0 litres de 435 chevaux et 454 Nm de couple capable de rugir jusqu'à 7800 tr/min. La puissance est transmise aux roues via une boîte manuelle Getrag G50 à six rapports.

Pour en savoir plus Gunther Werks présente une superbe Porsche 993 Speedster

Dodge Challenger

Galerie: Une Dodge Challenger V8 9,4 litres de 2 500 chevaux

16 Photos

Tenez-vous bien. Ce restomod a été réalisé par la société australienne Rides by Kam et il développe 2500 ch ! Cette Challenger est même homologuée pour la route, elle qui embarque un moteur d'une cylindrée monstre de 9,4 litres assemblé par Stanton Racing Engines. Ce moteur envoie toute cette puissance aux roues arrière via une boîte manuelle à six rapports produite sur mesure.

L'intérieur a été repensé sans pour autant dénaturer le design d'origine. On retrouve une sellerie en cuir marron et des détails en aluminium. Cette Dodge a aussi une instrumentation plus moderne complétée par un iPad au niveau de la console centrale.

Mercedes-Benz 250GD Wolf

Galerie: Mercedes-Benz Classe G restomod (1991)

57 Photos

Voici le 250GD Wolf, un restomod basé sur la Mercedes-Benz Classe G Cabriolet de 1991. Il a été réalisé par la société américaine Expedition Motor Company. Il reçoit un moteur diesel à cinq cylindres capable de s'associer à une boîte de vitesses manuelle ou à une boîte de vitesses automatique (à cinq rapports dans les deux cas).

Cette société a aussi installé un nouveau système de freinage et une nouvelle suspension. Ce Classe G n'a pas pour autant perdu ses capacités tout-terrain car les différentiels avant et arrière verrouillables sont toujours présents.