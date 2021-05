Avec les nouvelles règles du Groupe B de la FIA introduites dans les années 80, Lancia a dû développer une nouvelle voiture pour la compétition automobile, d'où la naissance de la Lancia 037. Dans le cadre des règles d'homologation, un certain nombre de 037 Stradale ont été fabriquées, mais nous parions que seules quelques-unes de ces voitures de sport à moteur central roulent encore dans les rues de nos jours.

Kimera Automobili veut redonner vie à la Lancia 037 en restaurant et en modifiant un exemplaire. Voici la Kimera EVO37 - un restomod qui peut être considéré comme la 037 de l'ère moderne.

L'EVO37 reste fidèle à la Lancia 037 originale. Les formes et les lignes sont identiques, le seul changement apporté au design extérieur concerne les feux à LED. En revanche, l'EVO37 est un peu plus longue que la Lancia originale, de plus, la carrosserie est désormais réalisée en fibre de carbone au lieu de la fibre de verre utilisée sur la 037.

Le moteur placé derrière les sièges en position longitudinale est toujours le même. Il s'agit d'un moteur 2,1 litres fabriqué par Italtecnica, puis redessiné et remanié à partir de zéro sous la direction de Claudio Lombardi, ingénieur chez Lancia. Grâce à l'apport de la turbocompression, il développe désormais 505 chevaux et 550 Nm de couple.

Et oui, la Kimera EVO37 est toujours à propulsion et est livrée avec une transmission manuelle. Öhlins s'occupe des suspensions quadrilatérales, tandis que des freins en carbone-céramique Brembo sont disponibles et peuvent être ajoutés.

La Kimera EVO37 ne sera fabriquée qu'à 37 exemplaires, chacun ayant un prix de base de 480'000 euros. Elle sera présentée pour la première fois au Festival de la vitesse de Goodwood. Les livraisons aux clients commenceront en septembre 2021.