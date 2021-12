Gunther Werks transforme les Porsche 911 de la génération 993 en machines très spéciales. La dernière commande de la société est ce Speedster violet métallisé, et il a l'air incroyable, même dans ces rendus de la voiture encore inachevée.

L'extérieur est audacieux. Des bandes de couleurs plus claires se trouvent le long de la partie inférieure de chaque côté. On retrouve également des garnitures en fibre de carbone pour le splitter avant, le contour du pare-brise, les détails des nacelles sur la plage arrière et des parties du becquet en queue de canard.

Galerie: Gunther Werks Purple Porsche 993 Speedster Commission

7 Photos

À l'intérieur, les sièges sont recouverts du motif pied-de-poule avec un liseré violet. Les autres matériaux sont l'Alcantara gris et le cuir. Les commanditaires de cette construction sont les frères @porschelifenyc et @lloyd.rosenman sur Instagram.

Le Speedster de Gunther Werks utilise un flat-six de 4,0 litres qui développe 435 chevaux et 454 Nm de couple. Le moteur a une ligne rouge à 7 800 tr/min. La puissance est transmise par une boîte manuelle Getrag G50 à six vitesses avec des rapports personnalisés et un différentiel arrière avec un embrayage en carbone.

Presque tous les panneaux de carrosserie autres que les portes sont en fibre de carbone. Elle repose sur des amortisseurs à réservoirs externes et dispose d'un système de relevage hydraulique. Les freins sont des étriers Brembo à six pistons à l'avant et à quatre pistons à l'arrière. Le Speedster porte des jantes en aluminium forgé en trois parties avec un design à cinq rayons évoquant le style classique de Fuchs.

Porsche n'a fabriqué que deux 911 Speedster authentiques. L'un était destiné au concepteur de la 911, Ferdinand Alexander Porsche. Jerry Seinfeld a commandé l'autre. Malgré leur prix élevé, ces exemplaires de Gunther Werks rendent au moins ces véhicules élégants et sans toit un peu plus accessibles aux personnes ayant les poches pleines.