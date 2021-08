La 911 (993) Speedster est aujourd'hui l'un des modèles les plus rares chez Porsche, et pour cause, puisque sa production n'a jamais vraiment été lancée officiellement. Porsche n'a construit que deux exemplaires, l'un pour Ferdinand Alexander Porsche (le petit-fils du fondateur de la marque) et l'autre, sur commande, pour l'acteur américain Jerry Seinfeld.

Même pour les plus riches collectionneurs, acquérir un tel modèle relèverait du miracle. Pour combler ce manque, le préparateur américain Gunther Werks s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire autour de cette licorne automobile. Après quelques années de travail, c'est à la Monterey Car Week que la réinterprétation moderne de la 993 Speedster a été présentée.

La Porsche 911 (993) Speedster Remastered, c'est son nom, a conservé globalement les formes du modèle original, mais tout a été complètement revu, notamment concernant la structure de la carrosserie et les équipements. Ainsi, la quasi-intégralité de la carrosserie est réalisée à partir de fibre de carbone. Au total, la voiture ne pèse que 1175 kilos. Nous retrouvons du carbone à peu près partout, à commencer par la lame avant, les protections contre le retournement du véhicule, le capot arrière, ou encore l'encadrement du pare-brise.

L'intemporalité, c'est le mot qui caractériserait peut-être le mieux cette création, qui se distingue notamment par sa teinte Peninsula Cypan et son intérieur mêlant des touches d'orange et de vert. Les embouts d'échappement, quant à eux, sont fabriqués en Inconel et sont imprimés en 3D.

La Porsche 911 Speedster Remastered utilise une suspension à commande électronique et réglable sur trois modes : Confort, Sport et Sport Plus. Le système de freinage Brembo a été majoré par rapport à celui du modèle original de 1995. Le moteur est également nouveau puisque nous retrouvons un six cylindres 4,0 litres atmosphérique de 441 chevaux et 454 Nm de couple. La puissance est transmise aux seules roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à six rapports fournie par Getrag.

Ce modèle, qui repose sur les bases d'une "simple" Porsche 911 (993), est évidemment destiné à être moins rare que le Speedster original, mais sa production restera tout de même très limitée. Seulement 25 exemplaires sortiront des ateliers de Gunther Werks. La production devrait débuter au début de l'année 2022. Les tarifs n'ont pas été communiqués par le préparateur.