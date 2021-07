Cela peut surprendre, mais Porsche a initialement dévoilé une 911 hybride en mars 2010 au Salon de Genève. Il ne s'agissait pas d'une voiture homologuée pour la route, puisqu'elle prenait la forme d'une 911 GT3 R Hybrid destinée aux courses d'endurance. Elle était dotée d'un système de récupération d'énergie cinétique (KERS) développé par Williams et d'une paire de moteurs électriques fonctionnant avec un flat-six de 4,0 litres de cylindrée.

Un modèle légèrement mis à jour et baptisé 911 GT3 R Hybrid 2.0 a suivi un an plus tard, avec plus de puissance provenant des deux moteurs électriques, ainsi qu'une petite perte de poids pour rendre la voiture plus compétitive aux 24 Heures du Nürburgring. Au cours des années qui ont passé, plusieurs rumeurs ont annoncé l'intention de la marque de développer une 911 de série avec un groupe motopropulseur hybride, mais cela ne s'est jamais produit. Mais, en ce mois de juillet 2021, il semblerait enfin que la première 911 hybride de série soit sur de bons rails.

Même si le prototype ressemble à une "simple" Turbo, l'autocollant jaune dans le coin supérieur gauche du pare-brise arrière indique que le véhicule d'essai était un modèle hybride, comme le veut la législation allemande. Repéré au Nürburgring, le prototype avait les vitres latérales et arrière complètement noircies pour cacher la présence des batteries en lieu et place des sièges arrière.

Celle qui devrait se nommer "911 Turbo E-Hybrid", comme le veut la nomenclature chez Porsche, "privilégiera les performances à l'efficacité", selon une déclaration du PDG de Porsche, Oliver Blume. Oliver Blume a poursuivi en précisant qu'une 911 hybride aurait "une puissance très élevée avec des performances elles aussi très élevées". La marque a aussi annoncé officiellement que, même si une version hybride serait certainement de la partie, peut-être avec l'arrivée de la 992.2, une 911 100 % électrique ne sera pas lancée dans le courant de la décennie.

Dans une interview précédente, Oliver Blume avait précisé qu'une version hybride serait "la 911 la plus performante de toutes ". Il s'agira d'une hybride simple et non d'une hybride rechargeable, pour des questions de poids bien évidemment. Reste à savoir quel sera le niveau de puissance d'un tel modèle, tout en sachant déjà que la 911 de série la plus puissante était la 991.1 GT2 RS et ses 700 chevaux. Mais sera-t-elle aussi efficace ? Visiblement, ce n'est pas sûr.