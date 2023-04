Mercredi 1er Février se tenait la traditionnelle vente d’RM Sotheby’s, à l’occasion du salon Retromobile à Paris, et avec 49.802.080 € sous le marteau, la maison de vente canadienne a signé sa meilleure vente sur le sol parisien. Cependant, sur les 96 lots proposés, 15 n’ont toujours pas trouvé preneur et c’est le cas de cette Alfa Romeo Giulietta SZ.

Une pistarde dans l’âme

Proposée entre 400 000 € et 600 000 € à Paris, la Giulietta n’a pas su séduire les collectionneurs. Pourtant son historique en fait un modèle unique. Cette voiture est l’un des 217 exemplaires du très convoité Sprint Zagato, le célèbre carrossier italien (d’où les lettres SZ). Dotée d’une carrosserie légère en aluminium, cette berlinette, sortie en 1961, se destine avant tout aux pilotes amateurs et aux passionnés de courses de côte.

Ceci est loin d’être anodin puisque la voiture a participé aux Mille Miglia de 1961, au Grand Prix des GT de Monza, à des courses de côte ou encore aux 4 Heures de Pescara. Son dossier historique contient des copies de la documentation d'époque de l'Automobile Club d'Italia et est accompagné de plusieurs fiches d'inscription et de photos d'événements auxquelles elle a participé.

Revendue et réimmatriculée dans la région d'Imperia, en 1985 en Italie, la voiture est éligible au prochain Tour Auto (du 17 au 22 avril 2023), organisé pour célébrer Zagato.

La Giulietta 2.0

Sous son capot en aluminium, cette Alfa Romeo Giulietta SZ embarque un moteur quatre cylindres d'1.3L. Sa puissance s’élève à 100 chevaux, soit 20 de plus que la Giulietta classique et l’auto est capable d’atteindre les 215 km/h. Cette puissance est transmise aux seules roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. Initialement peinte en bleu Azzuro, elle a été repeinte en rouge et sa livrée contraste avec un intérieur en cuir noir.

Toujours disponible sur le site d’RM Sotheby’s, cette Alfa Romeo Giulietta SZ est dorénavant proposée à 380 000€.