L'expérience de Valtteri Bottas n'est pas seulement utile à l'équipe Alfa Romeo en Formule 1. Le pilote finlandais joue également un rôle crucial dans les autres activités de la marque au Biscione, comme le montre sa récente visite au Centro Stile en compagnie du directeur du design Alejandro Mesonero Romanos.

Le pilote auteur de 10 victoires en Grand Prix a ainsi donné son avis sur les nouveaux projets d'Alfa Romeo, en apportant des suggestions personnelles et des propositions techniques spécifiques.

Nous ne savons pas exactement sur quoi Bottas a travaillé, mais on peut penser que les prochains modèles sportifs de la marque porteront sa griffe. Alfa Romeo a révélé que le pilote était personnellement impliqué dans l'analyse du style, de la conduite et de l'aérodynamique de certains modèles, mais sans préciser lesquels. Le constructeur travaille sur une super-sportive, probablement liée à la légendaire 33 Stradale, alors que des versions restylées de la Giulia et du Stelvio Quadrifoglio sont également dans les cartons.

Concernant la visite de Bottas, Mesonero Romanos a déclaré :

"L'implication de Bottas peut être une source d'inspiration supplémentaire lors du choix de certaines solutions. Son point de vue est toujours fonctionnel et orienté vers le conducteur, qu'il s'agisse de solutions ergonomiques et aérodynamiques ou du pur plaisir de conduite. Dans chaque domaine du développement, sa contribution et sa décennie d'expérience [en F1] seront une clé de compréhension exceptionnelle."

Valtteri Bottas et son Alfa Romeo Giulia GTAm

Une GTAm pour Valtteri

La visite du Centro Stile Alfa Romeo a eu lieu quelques heures seulement après que Bottas est allé récupérer les clés de la Giulia GTAm chez Stellantis&You, à Turin. Le pilote finlandais s'est ainsi offert l'un des 500 exemplaires de la sportive et s'est dit ravi d'être devenu propriétaire d'une Alfa Romeo :