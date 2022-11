Les Alfa Romeo Giulia et Stelvio n'auront pas de groupe motopropulseur hybride, ni mild hybride ni hybride rechargeable, mais passeront directement du moteur à combustion interne à l'énergie électrique.

Daniel Guzzafame, chef de produit mondial d'Alfa Romeo, a confirmé le passage direct à l'énergie électrique pour 100 % de la berline et du SUV italiens. Il a déclaré lors d'une rencontre avec la presse australienne que "les prochaines Giulia et Stelvio seront très probablement électriques".

Questions de taxation en fonction du CO2

Dans l'interview accordée à CarExpert, le responsable de la marque Biscione a évoqué la nécessité de penser à un avenir différent pour la Giulia et le Stelvio, qui connaissent déjà en Europe des problèmes de vente dus aux taxes sur le CO2.

Guzzafame a donné l'exemple de la France, où le Stelvio 2.0 turbo essence de 280 ch est grevé d'un "malus écologique" supplémentaire que de nombreux clients ne veulent pas payer (plus de 3 000 euros - Ndlr). Il en va de même pour les voitures de plus de 200 g/km de CO2 qui, toujours sur le marché français, paient une taxe à l'achat de plus de 18 000 euros.

Ni mild hybrid ni plug-in hybrid

Une solution pourrait être l'électrification avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable, mais Guzzafame a confirmé qu'il n'y aura pas de Giulia et de Stelvio rechargeables, car cela nécessiterait "une mise à jour complète de la plateforme". Il faut rappeler que la plateforme Giorgio utilisée par les deux modèles n'est pas née pour l'électrification et les seules exceptions sont actuellement réservées à la Maserati Grecale (mild hybrid et électrique) et à la nouvelle Jeep Grand Cherokee (plug-in hybrid).

Le chef de produit a ajouté que la Giulia et le Stelvio auraient pu utiliser un système hybride léger de 48 volts, mais que la réduction des émissions de CO2 n'aurait pas été suffisante pour justifier l'augmentation du prix.

Big Alfa confirmé

Considérant que 2024 verra le lancement de la dernière Alfa Romeo à moteur à combustion interne et de la première Alfa Romeo entièrement électrique (le B-SUV connu jusqu'à récemment sous le nom de Brenner) et qu'Alfa aura toujours une berline comme la Giulia sur sa liste, Guzzafame a confirmé que l'avenir de la société comprendra la Giulia, le Stelvio, le Tonale et "ensuite quelque chose de plus grand".

Une référence claire à ce modèle du segment E de 2027 qui défiera Audi, BMW et Mercedes, déjà annoncé par le PDG Imparato, développé aux États-Unis et pas nécessairement avec un style SUV.

Pour ce vaisseau amiral d'Alfa Romeo, on peut déjà imaginer l'utilisation de la nouvelle architecture issue de la Giorgio qui a été développée pour la Maserati GranTurismo, qui servira de base à la nouvelle Maserati Quattroporte et qui sera également électrique à 800 volts.