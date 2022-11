Il va sans dire que plus de puissance ne signifie pas toujours une voiture plus rapide. Il y a de nombreux autres facteurs à prendre en compte, comme le poids, la traction et le type de transmission, entre autres.

Par exemple, la Porsche 911 GT3 a battu la BMW M4 CSL lors d'un challenge sur circuit, bien que la première soit moins puissante que la dernière Bimmer CSL.

Cela dit, la BMW M4 CSL revient pour une nouvelle compétition, cette fois contre une italienne : l'Alfa Romeo Giulia GTA. L'histoire est similaire ici, l'Alfa est moins puissante mais plus légère que la BMW, bien que le match soit juste sur une ligne droite.

Galerie: Alfa Romeo Giulia GTA et GTAm

34 Photos

Pour quantifier la différence entre ces deux-là, vérifions d'abord les chiffres. La BMW M4 CSL est bien entendu propulsée par un moteur à six cylindres en ligne de 3,0 litres biturbo qui développe une puissance de 543 chevaux et un couple de 640 Nm. Cette puissance est acheminées aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte automatique à 8 rapports.

L'Alfa Romeo Giulia GTA, quant à elle, utilise un V6 biturbo de 2,9 litres qui développe jusqu'à 533 ch et 600 Nm. Comme nous l'avons mentionné, il s'agit d'un peu moins de puissance, mais il est important de noter que la Giulia GTA est nettement plus légère que la M4 CSL.





À noter que la M4 CSL pèse 1 625 kg, soit 100 kg de moins que la M4 standard. Pendant ce temps, la Giulia GTA, avec son gain de poids notable par rapport à une Giulia standard, ne pèse que 1 540 kg.

Cet avantage de poids peut-il compenser le désavantage de la Giulia GTA en termes de puissance ? Ou le moteur supérieur de la BMW M4 CSL permettra-t-il à la Bimmer de prendre la victoire à l'Alfa ? La vidéo en haut de cette page devrait répondre à cette question.