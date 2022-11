Les plans de Mazda pour 2023 n'ont pas encore été totalement confirmés, mais ils ne réservent pas de surprises particulières par rapport à la stratégie déjà annoncée par la marque japonaise, qui s'engage à poursuivre l'expansion d'une gamme de plus en plus axée sur les SUV. Sans oublier l'électrification et l'électrique, bien sûr.

Des nouveautés sont attendues pour l'année prochaine, avec la présentation de la variante à gamme étendue du MX-30, équipée d'un moteur rotatif, et peut-être celle du SUV 7 places CX-80, précédées de nouveautés mineures pour le CX60 et la MX-5. Il n'y aura cependant pas de nouvelle Mazda 6, un modèle que le constructeur a écarté pour l'instant, préférant se concentrer sur les SUV.

Voici donc les nouveaux modèles Mazda pour 2023:

Mazda MX-30 Rex

Une version à autonomie étendue du SUV électrique MX-30 a été évoquée avant même le lancement de la version 100 % électrique : Mazda a en effet établi sa stratégie sur des plates-formes flexibles capables de combiner différents types d'alimentation, évoquant même un possible retour du moteur rotatif Wankel comme générateur embarqué.

La Mazda MX-30 avec moteur Wankel

C'est précisément cette combinaison qui devrait caractériser le MX-30, qui, pour la variante à autonomie étendue, s'appuierait sur cette solution plutôt que sur des batteries de plus grande taille afin de mieux équilibrer les coûts et les avantages. À ce jour, l'entreprise n'a pas encore annoncé officiellement le dévoilement, mais il devrait avoir lieu vers le milieu de l'année.

Nom Prolongateur d'autonomie Mazda MX-30 Carrosserie SUV compact Moteurs Électrique avec générateur à essence embarqué Date d'arrivée Janvier 2022 Prix -

Mazda CX-60 Diesel

La liste des prix du Mazda CX-60, actuellement le modèle haut de gamme, est déjà complète, c'est-à-dire que toutes les variantes sont disponibles à la commande, mais pour le moteur turbodiesel de 3,3 litres avec technologie hybride douce, qui sera disponible ultérieurement, les livraisons commenceront début 2023.

Photos - Mazda CX-60

Le moteur six cylindres, qui développe 200 ch dans la version à propulsion et 249 ch dans la version Awd, toutes deux avec une transmission automatique à huit rapports de série, est proposé à des prix allant de 9 900 € à 61 200 €.

Nom Mazda CX-60 e-Skyactiv D M Hybride Carrosserie SUV Moteurs Diesel mild hybrid Date d'arrivée Premier trimestre 2023 Prix À partir de 49 900 euros (à partir de 55 550 pour Awd)

Mazda CX-80

Si l'on exclut, au moins temporairement, une nouvelle Mazda 6, l'autre grande nouveauté de Mazda sera un SUV de grande taille, le CX-80.

Le nouveau modèle devrait apparaître entre 2023 et 2024, donc au mieux à la fin de l'année prochaine, et être commercialisé l'année suivante. La longueur réelle devrait être d'environ cinq mètres, mais il n'y a pas d'informations officielles à ce sujet ainsi que sur les moteurs, qui devraient être au moins partiellement ceux du CX-60.

Nom Mazda CX-80 Carrosserie SUV Moteurs Hybride doux à essence et diesel (à confirmer) Date d'arrivée Fin 2023 (à confirmer) Prix /

Mazda MX-5 M.Y. 2023

Il faudra attendre encore un peu pour avoir des indices sur la prochaine génération de la Mazda MX-5, mais, compte tenu de la grande popularité du modèle, même les simples mises à jour du roadster suscitent toujours la curiosité. Les détails du MY 23 seront annoncés par la société sous peu. Ils ne devraient pas inclure quoi que ce soit de révolutionnaire sur le plan technique, mais seulement de nouvelles garnitures et finitions.

Mazda MX-5 2022