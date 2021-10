Cela fait déjà plusieurs années qu'il est difficile de cerner les plans de Mazda pour ses futurs produits, notamment concernant la Mazda6. Les rumeurs selon lesquelles la berline passerait à une plateforme à propulsion remontent au moins à 2017, bien que la voiture ne se soit toujours pas là.

Cependant, les rumeurs et les spéculations continuent, et de nouvelles infos partagées par Spyder7 affirment que nous verrons finalement le modèle tant attendu faire ses débuts au cours du premier semestre de 2022.

En réalité, ce nouveau rapport ne s'écarte pas beaucoup de ce que nous avons déjà entendu auparavant. Au fil des ans, de nombreuses rumeurs ont indiqué que Mazda sortirait sa berline à propulsion en 2022. Les rumeurs concernant la Mazda6 coïncidaient avec celles qui suggéraient que le modèle recevrait de nouveaux moteurs six cylindres en ligne, qui devaient également entrer en production l'année prochaine. Mazda a annoncé le nouveau moteur ainsi que d'autres groupes motopropulseurs à la fin de 2020.

Lorsque la nouvelle Mazda6 arrivera, elle arborera un tout nouveau design. Selon le rapport Spyder7, le style de la voiture s'inspirera du Vision Coupe Concept 2017 de Mazda, qui était une sorte de long coupé 4 portes avec un capot interminable. Quelques modifications seront apportées, notamment à la calandre qui adoptera la future tendance stylistique de la marque, ainsi qu'un diffuseur en forme de H. Cependant, contrairement au concept, la Mazda6 devrait offrir cinq places assises.

La gamme de moteurs de Mazda comprendra un moteur diesel à six cylindres en ligne de 3,0 litres associé à un système hybride léger de 48 volts. Le six cylindres en ligne à essence devrait également être un hybride.

Spyder7 rapporte également que la Mazda6 recevra aussi une version hybride rechargeable et une version 100% électrique un peu plus tard. Ne reste plus qu'à attendre de savoir si les rumeurs persistantes étaient justifiées !