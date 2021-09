14 / 16

Grâce à ses 445 Nm de couple disponibles à 2000 tr/min, ce moteur convient parfaitement à un usage en montagne, d'autant plus que la boîte de vitesses est particulièrement bien étagée. Son appétit est plutôt maîtrisé, et même après plusieurs heures de grimpette, jamais la consommation n'a excédé 8,0 l/100 kilomètres. Pas mal pour un SUV déjà, et surtout en montagne.