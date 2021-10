Connue au Japon jusqu'en 2019 sous le nom de Demio, la Mazda2 prend un peu d'âge. La troisième génération est sortie en 2014 et semble un peu dépassée par rapport aux concurrentes. Mais la suite arrive. Et nos espions ont réussi à capturer des images du nouveau modèle... Mais à la grande surprise de tous, la citadine de Mazda sera (une fois de plus) une Toyota Yaris rebadgée.

Si Mazda a tenté de cacher les logos sous de gros morceaux de scotch noir, on peut quand même facilement voir le "M" ailé à travers, notamment sur le hayon. En plissant les yeux, on peut également remarquer le logo avant, ce qui indique que la prochaine Mazda2 ne sera rien de plus qu'une Yaris hybride avec un badge différent. C'est logique, puisque le constructeur a déjà révélé son intention de lancer un "modèle d'origine basé sur la Yaris THS [Toyota Hybrid System]" en Europe pour répondre aux normes d'émissions de plus en plus strictes.

Sur certains marchés, la Yaris équipée du groupe motopropulseur hybride 1,5 litre est disponible avec une transmission intégrale en option, mais nous ne nous attendons pas à ce que la version Mazda soit dotée d'une transmission intégrale. De même pour la sportive Yaris GR, il y a peu de chances qu'elle donne naissance à un dérivé Mazdaspeed2.

Il faudra attendre un certain temps avant que Mazda ne fasse passer sa plus petite voiture à la nouvelle génération, étant donné que le modèle actuel a été mis à jour il y a quelques mois seulement. Les dernières modifications incluent un moteur à essence de 1,5 litre plus efficace et la réintroduction d'une spécification de 115 chevaux aux côtés des 75 et 90 chevaux.

La nouvelle Mazda2 devrait également exclusivement être équipée de cinq portes, puisque seule la Yaris GR est disponible en trois portes. La version Toyota a également servi de base à un crossover, le Yaris Cross, mais nous doutons qu'il y ait un modèle Mazda équivalent, puisque la société couvre déjà bien ce segment.

Pour finir, Toyota a conclu un accord similaire avec Suzuki, permettant à ce dernier d'apposer son badge sur la Corolla et le RAV4 PHEV, respectivement pour le break Swace et le SUV Across, respectivement.