La Toyota GR Yaris est l'une des citadines sportives les plus extrêmes, si ce n'est la plus extrême actuellement sur le marché. Avec ses 261 chevaux et sa transmission intégrale, la sportive japonaise est encore un niveau au-dessus de ses concurrentes du même segment, la Ford Fiesta ST ou encore la Volkswagen Polo GTI en tête de liste, qui se cantonnent à "seulement" 200 chevaux et deux roues motrices.

Pourtant, Toyota pense que les ingénieurs peuvent encore aller plus loin avec la GR Yaris. En effet, sur le Nürburgring, nos photographes espion ont repéré une GR Yaris encore plus extrême, une Yaris qui pourrait encore creuser l'écart avec le reste de la concurrence.

Un meilleur aérodynamisme

Ce n'est pas la première fois que nos photographes repèrent une Yaris aussi délurée sur l'exigeant tracé de l'Enfer Vert. Mais par rapport aux autres fois, le prototype en question n'est plus aussi lourdement camouflé, laissant ainsi apparaître quelques détails esthétiques et aérodynamiques intéressants.

Le plus perceptible, c'est l'immense aileron arrière qui laisse présager une puissance et des performances accrues. On trouve ensuite des ailettes supplémentaires de chaque côté du pare-chocs, de nouvelles prises d'air près des passages de roue et des moulures noires près des roues arrière. À l'arrière, nous retrouvons une installation assez étrange dont le but n'est pas très clair.

Nos photographes nous ont aussi précisés avoir vu José María López au volant, l'un des pilotes de l'équipage Toyota qui a remporté les 24 Heures du Mans en août dernier.

Le cap des 300 chevaux ?

Tous ces indices suggèrent que le constructeur japonais prend vraiment très au sérieux cette "nouvelle" GR Yaris, qui pourrait encore faire passer un cap à celle que beaucoup jugent comme l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, sportive du moment. Néanmoins, nous ne connaissons toujours pas le nom et les caractéristiques du modèle en question.

Il est à peu près certain que le trois cylindres turbo de 1,6 litre de cylindrée possède encore une dose de potentiel inexploité. Le meilleur exemple, c'est le préparateur Litchfield qui nous le donne, puisqu'il est parvenu à dépasser 300 chevaux et 385 Nm de couple via quelques modifications sur l'un de ses modèles.

Il y a donc des chances pour que Toyota souhaite faire passer à la Yaris le cap symbolique des 300 chevaux. Le modèle en question devrait être une série limitée commercialisée disponible seulement sur quelques marchés spécifiques. D'après les premières rumeurs, cette "nouvelle" Yaris survitaminée pourrait voir le jour dans le courant de l'année 2022.