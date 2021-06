Deux mois après la présentation de la Polo restylée, Volkswagen a publié les premières photos officielles de la GTI. La variante la plus sportive de la voiture compacte a été révélée de manière inhabituelle directement sur le compte LinkedIn de Ralf Brandstätter, PDG de Volkswagen. Avant que finalement toutes les infos sur le modèle soient publiées. Ouf, on n'aura pas à attendre plus !

Plus agressive, mais toujours sobre

La GTI reprend évidemment à son compte le design du restylage de la Polo "normale". À l'avant, on notera les nouveaux phares matriciels à LED et la calandre en nid d'abeille. La version sportive se reconnaît à ses phares antibrouillard divisés (semblables à ceux de la Golf GTI), à la baguette rouge de la calandre et à l'éternel badge "GTI" à côté du logo Volkswagen.

De côté, on remarque les garnitures noires entourant la surface vitrée et sur les rétroviseurs, ainsi que les nouvelles jantes en alliage qui laissent apparaître les étriers de frein rouges. Bien que nous parlions d'une variante "pimentée", l'arrière conserve un style plutôt sobre. La GTI est toujours reconnaissable au logo central sur le hayon et à sa double sortie d'échappement chromée.

2.0 TSI confirmé

Si Brandstätter n'entrait pas dans les spécifications techniques, écrivant seulement que la Polo GTI aura un "puissant moteur TSI", le communiqué officiel permet de confirmer ce qu'il y a sous le capot : on retrouve le moteur 2.0 turbo à essence qui délivre 207 ch et 320 Nm. Contre 200 chevaux auparavant. Le tout pour un poids à vide de 1286 kilos. Auparavant, la Volkswagen était proposée avec une boîte manuelle à 6 vitesses, mais la nouvelle Polo GTI est proposée exclusivement avec la boîte automatique à double embrayage DSG à 7 vitesses.

Côté performances, le 0 à 100 km/h est annoncé en 6,5 secondes.

Évidemment cette Polo GTI millésime 2021 a un traitement sportif qui passe par une carrosserie abaissée de 15 mm, un blocage de différentiel XDS de série pour améliorer la traction en empêchant le patinage dans les situations extrêmes.

Plusieurs modes de conduite sont intégrés, de Eco à Sport, ce dernier délivrant notamment une note à l'échappement plus sportive.

À l'intérieur, en plus du Digital Cockpit Pro de série, avec le système d'infodivertissement avec écran tactile de 9,2 pouces, on retrouve les sièges sport avec les fameux motifs à carreaux.