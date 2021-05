L'année même où nous célébrons le 30e anniversaire de l'entrée de Skoda dans l'univers Volkswagen, les deux marques ont présenté des mises à jour de leurs petites voitures, la Fabia et la Polo. Sauf que là où la marque tchèque nous présente une nouvelle génération, la quatrième du modèle, le constructeur allemand mise lui sur un restylage de mi-carrière. L'occasion de comparer ces deux cousines du groupe VW !

Des citadines plus compactes que jamais

Commençons par les dimensions. Et les deux modèles ont dépassé ce qui était considéré comme la limite pour les petites voitures, à savoir 4 mètres de longueur. Mais que ce n'est qu'aujourd'hui que la comparaison est équitable, car si la Fabia a toujours eu des dimensions généreuses, la Polo n'y est arrivée qu'avec la dernière génération.

Outre les traits de style, que la Fabia tente d'actualiser depuis deux générations en proposant des lignes plus dynamiques adaptées à un public jeune, ou du moins plus jeune, les deux font un clin d'œil à leurs grandes sœurs. Si ce n'est pas nouveau pour la Polo, qui a toujours essayé d'être un peu comme une "petite Golf", ça l'est pour la Fabia, qui a maintenant la Scala comme référence.

Plus qu'à l'avant, où la Polo s'inspire de sa grande sœur avec ses phares elliptiques, c'est à l'arrière que les deux se rapprochent encore plus visuellement de leurs grandes soeurs compactes, en adoptant la solution des feux qui "débordent" sur le hayon, et un montant C plus incliné, tout comme la lunette arrière, qui leur donne un aspect presque athlétique. Quant à la Fabia, elle prétend avoir le meilleur aérodynamisme du segment, avec un Cx de 0,28.

Skoda Fabia Volkswagen Polo Longueur 4,11 m 4,05 m Largeur 1,78 m 1,75 m Hauteur 1,46 m 1,44 m Empattement 2,56 2,56 m Bagages 380 litres 351 litres

Grand à l'intérieur aussi

L'atout de la petite voiture tchèque, qui est en fait une caractéristique de tous les modèles Skoda depuis 30 ans, est son espace intérieur, toujours supérieur à la moyenne de toute catégorie et de tout segment, qui ne manque pas d'impressionner.

Grâce à l'augmentation des mesures, en effet, la Fabia a gagné encore 50 litres de capacité, atteignant 380 litres. Soit un volume de chargement identique à celui de la Golf, plus grande forcément (4,28 mètres de long), et environ 30 litres de plus que la Polo. D'ailleurs il est curieux de constater qu'avec le restylage, la Polo a légèrement augmenté sa capacité, qui est maintenant identique à celle de la Fabia, laissant inchangées les autres mesures.

Le diesel n'est plus

La Fabia l'avait déjà fait avec la génération précédente, et la Polo y arrive maintenant : les moteurs diesel disparaissent du catalogue, laissant le champ libre aux petits moteurs à essence. Mais pour l'instant il n'est pas question d'électrification pour aucune des deux voitures, pas même d'hybride léger.

Les deux proposent des moteurs atmosphériques ou turbocompressés de 80 ch (la Fabia commence à partir de 65) jusqu'à 110 ch, avec des boîtes de vitesses à 5 ou 6 rapports ou DSG à 7 rapports, et la Polo annonce déjà la variante gaz naturel/essence TGI.

Skoda Fabia Volkswagen Polo 1.0 MPI Evo 65 ch - 5 vitesses, boîte manuelle - 1.0 MPI Evo 80 ch - 5 vitesses, boîte manuelle 1.0 MPI Evo 80 ch - 5 vitesses, boîte manuelle 1.0 TSI Evo 95 ch - 5 vitesses, boîte manuelle 1.0 TSI Evo 95 ch - 5 vitesses, boîte manuelle 1.0 TSI Evo 110 ch - 6 vitesses, boîte manuelle ou DSG 7 1.0 TSI Evo 110 ch - 6 vitesses, boîte manuelle ou DSG 7 - 1.0 TGI - 6 vitesses, boîte manuelle

Configurations et prix

Les prix officiels n'ont pas encore été annoncés, mais nous savons que pour la Polo, qui devrait démarrer à environ 16'000 €, la gamme verra également des niveaux d'équipement révisés, avec des versions de base, Life, Style et R.

La version d'entrée de gamme sera équipée de feux avant et arrière à LED, du Lane Assist, d'un airbag central, d'une instrumentation numérique de 8 pouces, de la climatisation et d'un écran central de 6,5 pouces. La Life ajoute des jantes de 15 pouces, App-Connect, une prise USB arrière et une boîte de vitesses et un volant en cuir.

Au sommet, on trouve les finitions Style et R-Line, qui présentent des caractéristiques esthétiques différentes mais offrent toutes deux des feux avant à matrice LED, l'aide au stationnement, une instrumentation numérique de 10,25 pouces, un écran tactile de 8 pouces, la navigation par satellite et des jantes en alliage de 15 pouces pour la Style et de 16 pouces pour la R-Line.

On ne connaît pas encore tout de la nouvelle Skoda Fabia, mais il y aura pour les équipements Ambition et Style et Monte Carlo de nouveaux accessoires tels que des poches de rangement pour smartphone au dos des sièges avant, une prise USB C sur le rétroviseur intérieur, une boîte à gants pliable flexible dans le coffre, un système Top-Tether dans le coffre ... Là encore, on ne sait rien du prix pour l'instant.