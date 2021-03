Nouvelle Peugeot 308 vs Volkswagen Golf

C'est un nouveau match France-Allemagne qui s'annonce. Le challenger du segment des voitures compactes face à la compacte la plus vendue en Europe. La nouvelle Peugeot 308 fraichement dévoilée se confronte déjà à la Volkswagen Golf de huitième génération.

Un premier match explosif, surtout si l'on pense à la rivalité historique entre les partisans jusqu'au-boutistes de la Golf et "le reste du monde" qui préfère plébiscite la compacte tricolore.

Pour l'instant, il s'agit d'une comparaison sur le papier, un face-à-face virtuel qui confronte la Peugeot 308 de troisième génération qui vient d'être présentée pour voir quelles sont les différences et les similitudes. Nous partons des chiffres, c'est-à-dire des mesures externes et internes, des moteurs et de la puissance, en passant par les équipements, mais sans oublier le style qui est très important, bien que subjectif.

Le style, subjectif autant que déterminant dans le choix

Le premier parallèle obligatoire est celui du design, un domaine dans lequel la Peugeot 308, dernière arrivée, bénéficie de deux ans d'évolution. Donc forcément plus moderne. Même si elles répondent toutes deux à la demande d'une voiture compacte à cinq portes d'une longueur d'environ 4,30 mètres, elles suivent deux écoles de pensée stylistiques différentes, influencées par leurs histoires respectives.

En effet, la nouvelle Peugeot 308 arbore une face avant avec une grande calandre aux motifs tridimensionnels qui encadre le nouveau logo de la Maison du Lion et la désormais familière "griffe" lumineuse sous les phares principaux. La Volkswagen Golf est à certains égards plus classique et plus "rigoureuse", même si la calandre a pratiquement disparu pour laisser place à une fine bande qui peut être éclairée.

Nouveaux logos pour une nouvelle ère

Les différences sont également marquées à l'arrière, la 308 suivant la tendance récente des feux reliés par une bande horizontale, même si pas lumineuse. La Golf s'en tient à la solution typique des phares séparés. La voiture française présente un toit plus incliné vers l'arrière et un long spoiler sur la lunette arrière qui favorise l'aérodynamisme.

À noter également que la 308 et la Golf arborent toutes deux un nouveau logo, renouvelé en 2019 avec le début de l'ID.3 dans le cas de l'Allemande et à ses débuts directement sur la 308 dans le cas de la Française. Le nouveau symbole "VW" est simplifié, bidimensionnel et plutôt grand, tandis que le lion Peugeot a subi une évolution inspirée du passé et axée sur la tête de l'animal. Curieusement, la 308 reprend également le nouveau logo sur l'aile avant, comme certaines GT et supercars.

La 308 est plus longue et plus basse

Et nous en arrivons aux vrais chiffres, ceux des mesures externes et internes qui nous disent exactement à quel point les silhouettes globales et d'habitabilité des deux rivales du jour se "chevauchent". La Peugeot 308 a grandi dans presque tous les sens, à commencer par l'empattement augmenté qui prend 5,5 cm pour atteindre 2,67 mètres.

Peugeot 308 Volkswagen Golf Longueur 4,36 m 4,28 m Largeur 1,85 m 1,78 m Hauteur 1,44 m 1,49 m Empattement 2,67 m 2,61 m Cx 0,28 0,275

Avec cette augmentation de taille, l'empattement de la voiture française dépasse légèrement celui de l'allemande, et même en longueur, la 308 devance la Golf de 8 cm, ainsi qu'en largeur d'un peu plus de 6 cm. La Peugeot 308 est en revanche plus basse que la Volkswagen Golf, de 5 cm. Le coefficient de résistance aérodynamique est bon pour les deux et très proche avec un Cx de 0,28.

La Golf plus grande à l'intérieur, mais la 308 a plus de coffre

Si nous regardons à l'intérieur de l'habitacle des deux concurrents, nous trouvons encore une fois quelques légères différences dans les mesures de l'habitable, à commencer par la largeur qui donne un léger avantage à la Golf. Le toit plus bas de la 308 signifie également une hauteur intérieure plus faible, tant aux places avant qu'arrière.

Peugeot 308 Volkswagen Golf Largeur intérieur ( sièges avant ) 1,44 m 1,47 m Largeur intérieur ( sièges arrière ) 1,36 m 1,44 m Hauteur intérieur (sièges avant) 0,89 m 1,01 m Hauteur intérieur (sièges arrière) 0,86 m 0,96 m Volume de coffre 412/1323 litres 381/1237 litres Profondeur bagages 0,77 m 0,80/1,49 m Largeur du compartiment à bagages entre les passages de roues 1,05 m 1,00 m

La Peugeot prend sa revanche dans la capacité de chargement du coffre, qui se révèle un peu plus élevée que la Volkswagen, que ce soit avec le dossier des sièges arrière relevé ou abaissé. En termes de poids, la seule comparaison que nous puissions faire concerne les deux versions hybrides rechargeables : la Peugeot 308 HYBRID 180 e-EAT8 annonce un poids à vide de 1603 kg, la Volkswagen Golf 1.4 eHYBRID atteint 1590 kg.

Moteurs pour tous les goûts

En parlant d'hybride rechargeable, il est temps d'aborder le sujet des motorisations, ce qui donne à la Volkswagen Golf l'avantage d'une commercialisation qui a commencé il y a presque un an. Cela signifie une gamme de moteurs plus large pour l'Allemande (y compris avec des hybrides légers) face à la Peugeot 308, qui arrivera dans les concessions en septembre 2021.

Peugeot 308 Volkswagen Golf Essence PureTech 110

(1.2, 110 ch) 1.0 TSI EVO

(1.0, 110 ch, aussi MHEV) PureTech 130

(1.2, 130 ch) 1.5 TSI EVO ACT

(1.5, 130 ch, aussi MHEV) - 1.5 TSI EVO ACT

(1.5, 150 ch, aussi MHEV) Diesel - 2.0 TDI

(2.0, 115 ch) BlueHDi 130

(1.5, 130 ch) - - 2.0 TDI

(2.0, 150 ch) Hybride rechargeable HYBRID 180 e-EAT8

(1.6, 180 ch) 1.4 TSI eHYBRID

(1.4, 204 ch) HYBRID 225 e-EAT8

(1.6, 225 ch) 1.4 GTE

(1.4, 245 ch) Gaz naturel - 1.5 TGI

(1.5, 130 ch)

Cela n'enlève rien au fait que la nouvelle 308 sera équipée dès son lancement de moteurs à essence, diesel et hybrides rechargeables. La Golf dispose de versions plus sportives avec ces trois carburants, plus la variante au Gaz Naturel qui n'est pas prévue chez Peugeot. D'après le tableau ci-dessus, vous pouvez constater que les moteurs sont alignés entre les deux prétendants. Pour le moment, il n'existe pas de données officielles concernant les performances de la Peugeot 308.

Un équipement de première classe

Les deux concurrents offrent des équipements, des caractéristiques et des dispositifs de sécurité de premier ordre, à commencer par les phares matriciels à LED disponibles sur les versions supérieures, puis le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien de la trajectoire et enfin les feux de route automatiques et la reconnaissance des panneaux de signalisation.

La Peugeot 308 ira plus loin et proposera à partir de fin 2021 le Drive Assist 2.0, le pack qui ajoute trois fonctions de niveau supérieur comme le changement de voie semi-automatique, l'adaptation de la vitesse recommandée et l'adaptation de la vitesse en virage.

Deux ambiances pour le conducteur

La forme du tableau de bord et la position de conduite sont également différentes entre la française et l'allemande, la première s'appuyant entièrement sur le concept i-Cockpit avec un petit volant déplacé vers le bas par rapport au combiné d'instruments numériques de 10 pouces (en trois dimensions sur la GT). La voiture allemande, en revanche, possède un volant plus classique et plus grand qui encadre le tableau de bord numérique de 10,25 pouces.

L'écran tactile central pour gérer l'infodivertissement est de 10" sur la Peugeot et de 8,25" à 10,25" sur la Volkswagen, tous deux utilisés pour inclure les commandes de climatisation. La 308 peut en outre disposer de ce que l'on appelle des "i-toggles", des raccourcis tactiles et des commandes configurables placés sous l'écran pour accéder à des groupes de fonctions.

Le levier de vitesses classique prend également de nouvelles formes sur les deux rivales, notamment lorsqu'on choisit la transmission automatique. L'EAT8 à huit vitesses de la Peugeot 308 se commande avec trois boutons sur le tunnel central, un choix encore plus simplifié que le court levier de sélection de la Volkswagen Golf.