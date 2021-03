La Peugeot 308 fait sa révolution. La nouvelle et troisième génération fait un pas en avant, et dans ce comparatif, nous allons la mettre face à la précédente génération pour découvrir toutes ses évolutions esthétiques.

Les designers de Peugeot se sont attardés sur les faces avant et arrière du véhicule tout en sculptant son profil. Ils n'ont cependant pas ou peu touché à la partie supérieure de la carrosserie : on retrouve notamment le même dessin "en médaillon" pour la surface vitrée latérale à l'arrière. Le capot, les rétroviseurs et la surface vitrée n'ont que très peu changé.

La 308 change radicalement de visage

La 308 bénéficie d'un nouveau visage nettement plus moderne. Le capot plonge davantage avec un "soft nose" qui permet d'accentuer visuellement l'impression de longueur. Puis l'on retrouve des feux inspirés de la Peugeot 508. Ces phares 3D s'insèrent généreusement dans la nouvelle calandre Peugeot... et bizarrement donnent le même effet que sur le Hyundai Tucson !

Finie la calandre 'flottante', la nouvelle calandre est plus grande et porte le nouveau logo de la marque qui trône fièrement en son centre (c'est là où est caché le radar pour les aides à la conduite). Les optiques bénéficient des fameuses "canines" qui sont légèrement inclinées et qui se poursuivent jusqu'aux fausses entrées d'air latérales.

Une silhouette mieux tracée

De profil, la nouvelle Peugeot 308 paraît plus musclée avec une ligne de profil taillée dans la masse qui donne lieu à des épaules et des hanches très généreuses. Le montant C paraît plus épais et le porte-à-faux arrière plus sculpté. On peut également observer que la ligne de toit semble légèrement inclinée dans sa partie arrière. La nouvelle 308 a été dessinée avec l'idée de lui donner un aspect plus dynamique. Elle est à ce titre plus basse de 2 cm par rapport à la génération sortante.

Plusieurs éléments contribuent au nouvel équilibre visuel de cette nouvelle 308 :

le pare-brise est repoussé de 10 cm vers l'arrière sur la nouvelle génération

à 4,36 m, la nouvelle 308 prend10,5 cm de long

l'empattement prend 5,5 cm de plus

le "soft nose" fait gagner 9 cm à l'avant

la cabine semble repoussée vers l'arrière

Un arrière plus ramassé

La première chose qui frappe à l'arrière est la présence d'un faux diffuseur noir dans cette finition GT : fallait-il qu'il soit aussi proéminent ? On retrouve de part et d'autre les feux de stop et de recul, ainsi que, hélas, de fausses canules d'échappement.

L'évolution majeure concerne les feux qui se rejoignent d'un côté à l'autre avec un bandeau noir rappellant la 208. Mais attention, il n'est pas lumineux ! Chaque feu bénéficie de trois barres LED symbole des trois griffes du Lion. Vous remarquerez aussi que l'emplacement de la plaque d'immatriculation a migré vers le bas et que le hayon porte le nouveau logo Peugeot. L'emblème du constructeur est aussi visible pour la première fois sur les ailes avant de la voiture.

Un intérieur plus stylé

Les modifications se poursuivent à l'intérieur avec un habitacle complètement différent. La nouvelle Peugeot 308 accueille le nouvel i-Cockpit. Tout est absolument nouveau, le volant, le tableau de bord, l'écran central, la planche de bord, etc. Cet intérieur se veut plus stylé. Et cela semble réussi, puisque le dessin intérieur de la précédente Peugeot 308 nous paraît tout de suite plus vieux. Là encore, les designers se sont inspirés de l'habitacle de la Peugeot 508 tout en faisant en sorte que l'intérieur de la 308 soit plus beau et plus ergonomique.

Il y a davantage de rangements au centre, avec de toutes petites commandes pour tout ce qui a trait à la conduite. Vous noterez que sur cette version équipée d'une boîte automatique, le levier de la boîte a disparu au profit d'un tout petit sélecteur.

L'écran central a également complètement été renouvelé pour gommer les grosses critiques sur la réactivité du tactile, exécrable sur la 308 sortante. Davantage orienté vers le conducteur, la dalle numérique de 10 pouces offre maintenant un feeling de smartphone. On notera aussi l'apparition d'une seconde barre numérique, juste en dessous, avec pas moins de 6 raccourcis vers des fonctions de votre choix, entièrement paramétrable.

On vous montre dans la vidéo ci-dessous comment paramétrer ce que vous voulez sur ces touches tactiles :

Que pensez-vous de la nouvelle 308 ? On attend vos avis dans les commentaires !