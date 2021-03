Peut-être étiez-vous levé à 4h du matin. Sinon, vous avez découvert la nouvelle Peugeot 308 en vous réveillant ce matin. Mais oui, la très attendue troisième génération de la berline compacte s'est enfin présentée officiellement ce 18 mars 2021, annonçant à la fois un style tout nouveau, mais également une belle montée en gamme, une fois de plus.

On a tous hâte de découvrir cette nouvelle Peugeot 308, de la voir sur nos routes, d'en prendre le volant. Mais il faudra attendre encore quelques mois, très probablement septembre 2021.

Alors en attendant, on vous propose de la découvrir à travers plusieurs vidéos. À commencer par nos vidéos à 360° réalisées lors de notre visite au centre de design de Peugeot, l'ADN à Vélizy, où nous avons pu approcher cette nouvelle 308 :

Au-dessus, vous pouvez découvrir la 308 dans sa teinte de lancement Bleu Vertigo. Ci-dessous, la compacte se présente dans un Vert Olivine. Les deux modèles sont des versions hybrides rechargeables, toutes les deux sont en finition supérieure GT Pack.

Et puis il y a évidemment les premières vidéos officielles de cette nouvelle Peugeot 308, avec la vidéo ajoutée tout en haut de l'article. Mais Peugeot nous a réservé encore une ou deux vidéos qui mettent davantage en avant les caractéristiques de la voiture et notamment le fonctionnement de l'i-Cockpit :

Et une vidéo un peu plus détaillée encore des caractéristiques intérieures et extérieures de la 308 :

Visant plus que jamais les premiums allemands, la nouvelle Peugeot 308 a mis le paquet sur le design extérieur, avec une cabine reculée, un capot d'apparence plus long mais aussi quelques effets esthétiques bien sentis qui la rapprochent de quelques ténors comme les BMW Série 1 et Mercedes Classe A.

À l'intérieur aussi la nouvelle lionne de Sochaux franchit un cap avec un choix de couleurs et de matières plus haut de gamme que jamais. Sans oublier évidemment l'offre technologique, avec ce tout nouvel écran d'infodivertissement, désormais secondé par un bandeau de touches de raccourcis tactiles du plus bel effet. Mais aussi l'arrivée d'une instrumentation entièrement digitale face au conducteur, avec effet 3D sur les finitions supérieures.