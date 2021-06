La petite Allemande qui a tout d'une grande s'est offert une petite cure de jouvence au mois d'avril dernier. Après plus de trois ans de bons et loyaux services, la Polo vient d'être restylée et Volkswagen vient de dévoiler la grille tarifaire pour le marché français. Sans surprise, comme à chaque restylage, c'est l'occasion de voir les prix se gonfler légèrement.

La Polo dépasse ainsi les 18 000 euros en prix de départ, soit environ 700 euros de plus qu'avant le restylage. Cette hausse des tarifs se justifie par quelques nouveautés, et notamment l'ajout de nouvelles technologies concernant les aides à la conduite. Quelques équipements supplémentaires viennent s'ajouter également aux dotations des différentes finitions.

Les tarifs

Comme pour la Seat Ibiza récemment restylée, il n'y a pas d'hybridation légère au sein de cette nouvelle gamme, tandis que le diesel a déjà été abandonné en août 2020. Trois moteurs essence sont disponibles au lancement, à savoir un petit bloc atmosphérique de 80 chevaux associé uniquement à une boîte manuelle, un trois cylindres 1,0 litre essence turbo de 95 chevaux en boîte manuelle ou en automatique, et enfin, ce même bloc, mais avec 110 chevaux, disponible seulement en boîte DSG. D'ici quelques jours, Volkswagen présentera une version GTI dotée du quatre cylindres 2,0 litres TSI dont la puissance sera portée à 207 chevaux.

Polo Life Style R-Line 1,0 litre 80 chevaux BVM5 18 015 € - - - 1,0 litre TSI 95 chevaux BVM5 18 855 € 20 810 € 22 735 € 23 610 € 1,0 litre TSI 95 chevaux DSG7 - 22 335 € 24 260 € 25 135 € 1,0 litre TSI 110 chevaux DSG7 - 23 115 € 25 040 € 25 915 €

Les finitions et les principaux équipements de série

Quatre finitions sont disponibles pour la Polo, avec une version d'entrée de gamme plutôt correctement équipée, ce qui justifie notamment un prix d'appel assez élevé pour une citadine. En revanche, cette finition n'est pas disponible avec la boîte DSG7, ni avec le plus gros moteur.

Polo

Airbags frontaux, latéraux et rideaux et airbag central

Allumage automatique des projecteurs avec feux de jour à LED et fonction Coming/Leaving Home

App-Connect filaire : affichage et contrôle via l’écran tactile du véhicule du contenu, des fonctions et des applications compatibles présents sur le smartphone

Climatisation manuelle Climatic

Aide au démarrage en côte Hill-Hold

Digital Cockpit : combiné d’instruments entièrement digital 8 pouces

Front Assist avec fonction de détection des piétons et des cyclistes

Interface Bluetooth pour téléphone mains libres

2 prises USB-C à l’avant

Lane Assist : assistant de maintien dans la voie

Lève-vitres avant et arrière électriques

Radio Composition avec écran couleur tactile 6,5 pouces

Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants

Projecteurs à LED et feux de jour à LED Eco

Sellerie en tissu Polo

Système de freinage anti-multicollision

Système Start-Stop de coupure du moteur à l’arrêt, et système de récupération d’énergie en décélération

Life

4 jantes en alliage léger 15 pouces Essex

Accoudoir central avec 2 ports USB-C de recharge à l’arrière

App-Connect sans fil

Aumônières aux dos des sièges avant

Banquette et dossiers arrière asymétriques, rabattables 1/3 et 2/3 avec

Plancher de coffre à bagages réglable en deux hauteurs

Pack chrome intérieur

Palettes au volant avec la transmission DSG

Pommeau de levier de vitesses et poignée de frein à main en cuir

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Sellerie en tissu Life

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

Système Audio & Infotainment Ready 2 Discover avec écran couleur tactile 8”

Préparation pour activation ultérieure de la navigation Discover Media

Volant cuir multifonction

Style

4 jantes en alliage léger 16 pouces Palermo

Baguette lumineuse entre les projecteurs

Baguettes chromées sur le bouclier avant

Capteur de pluie avec essuie-glace automatique

Climatisation automatique tactile Climatronic bizone

ParkPilot : radars d’aide au stationnement avant/arrière

Préparation pour We Connect et We Connect Plus

Projecteurs antibrouillard à LED avec éclairage statique d’intersection

Projecteurs IQ.Light - Matrix LED

Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

Sellerie spécifique Style en Microfleece ArtVelours avec appuis lombaires

Sièges avant chauffants

Sign Assist : reconnaissance des panneaux de signalisation

Système Navigation & Infotainment Discover Media avec écran couleur tactile 8 pouces

Travel Assist : assistant de conduite semi-autonome

R-Line