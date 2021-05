Quelques semaines après la présentation officielle de la nouvelle Seat Ibiza, la firme espagnole vient de lever le voile sur les prix de sa citadine pour le marché français. Et, bonne nouvelle, les prix restent relativement contenus, cette nouvelle mouture débutant à partir de 16 215 euros, soit seulement 115 euros d'augmentation par rapport au modèle sortant.

L'Ibiza restylée reçoit de nouvelles optiques à LED de série, avec la possibilité d'avoir des feux full LED en option. La marque a également ajouté de nouvelles jantes de 17 et de 18 pouces au catalogue, tandis que le logo "Ibiza" en italique est apposé sur la malle du coffre, comme les Seat Leon, Tarraco et autres Ateca restylés.

À l'intérieur, l'Ibiza restylée reçoit une nouvelle planche de bord. Il y a également d'autres modifications, à commencer par le système d'info-divertissement qui grandit de 20 % et passe à 9,2 pouces. Il s'agira d'une option, l'écran livré de série faisant 8,25 pouces. L'écran est désormais compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Il y a une commande vocale qui s'active lorsque vous dites "Hola", vous permettant, par exemple, de rentrer une destination au sein du GPS tout en gardant les mains sur le volant.

Les tarifs

Il y a quelques mois, Seat avait déjà officialisé l'arrêt du quatre cylindres 1,6 litre TDI de 95 chevaux au sein de la gamme Ibiza. Un moteur qui aurait pu revenir avec ce restylage, mais il n'en est rien. Il n'y aura plus de diesel au catalogue de l'Ibiza, ce carburant étant remplacé par une offre au gaz naturel avec un petit bloc 1,0 litre TGI de 90 chevaux associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Les tarifs de la voiture avec ce moteur seront connus plus tard.

Du côté des blocs essence, il y a un peu plus de choix, avec un moteur quatre cylindres 1,0 litre MPI atmosphérique de 80 chevaux, deux versions trois cylindres 1,0 litre TSI de 95 et 110 chevaux, tandis qu'un bloc quatre cylindres 1,5 litre de 150 chevaux, associé à une boîte robotisée DSG à sept rapports, fera office de haut de gamme.

Reference Style Urban Xcellence FR FR

Xclusive 1.0 MPI 80 BVM5 16 215 € 18 415 € 19 415 € - - - 1.0 TSI 95 BVM5 - 19 065 € 20 065 € 20 815 € - - 1.0 TSI 110 BVM6 - 19 415 € - 21 415 € 23 115 € 25 815 € 1.0 TSI 110 DSG7 - 20 815 € - 22 815 € 24 515 € 27 215 € 1.5 TSI 150 DSG7 - - - - 25 915€ 28 615 €

Les finitions et les principaux équipements de série

Concernant les finitions, il y a du choix avec pas moins de cinq propositions. Pour les deux premiers niveaux, il faudra aller piocher au sein du catalogue des options pour avoir une voiture correctement équipée. Le premier niveau de finition n'étant, par exemple, par équipé de la climatisation de série.

Reference :

Projecteurs EcoLED

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

Siège conducteur réglable en hauteur

Volant multifonction

Vitres avant électriques

Levier de vitesse DSG en cuir, pommeau BVM en cuir végétal

Écran tactile 8,25 pouces

2 prises USB-C

Bluetooth

Seat Connect

Front Assist avec freinage d’urgence et détection des piétons

Aide au démarrage en côte (HHC)

Détecteur de fatigue

Lane Assist (assistance active au maintien de voie)

Limiteur de vitesse

Jantes acier avec enjoliveurs 15 pouces

Banquette arrière rabattable monobloc

Style (en plus de Reference) :

Jantes alliage 15 pouces

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants

Climatisation automatique bi-zone

Volant sport multifonction en cuir

Vitres arrière électriques

Banquette arrière rabattable

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Régulateur de vitesse

Capteur de pluie et de luminosité

Système audio avec six haut-parleurs

Urban (en plus de Style) :

Système de navigation

Écran tactile 9,2 pouces

Compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, avec fil pour MirrorLink

Seat Connect

Jantes alliage 16 pouces

Aide au stationnement arrière

Antibrouillard

Vitres arrière surteintées

Xcellence (en plus de Style) :

Jantes alliage 16 pouces

Feux antibrouillards

Feux arrière à LED

Accès et démarrage mains libres

Volant sport multifonction à méplat en cuir nappa

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

Pack rangement : tablette de rangement sous le siège conducteur, accoudoir central avant

Aide au stationnement arrière

Système de navigation

Écran tactile 9,2 pouces

Compatibilité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto, avec fil pour MirrorLink

Commande vocale

Connectivity Box avec chargeur à induction

FR (en plus de Style) :

Projecteurs Full LED

Jantes alliage 17 pouces

Vitres arrière surteintées

Feux arrière à LED

Antibrouillard

Volant sport multifonction à méplat en cuir nappa

Palettes au volant avec les versions DSG

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

Pack Intérieur avec accoudoir central avant

Seat Drive Profile

Aide au stationnement arrière

Suspensions sport

Digital Cockpit

Système de navigation

Écran tactile 9,2 pouces

Compatibilité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto, avec fil pour MirrorLink

FR Xclusive (en plus de FR) :