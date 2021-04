Jusqu'à il y a quatre ans, le nom d'Arona ne parlait qu'à ceux qui connaissent leur géographie, et notamment cette ville, l'une des principales, des îles Canaries. Depuis 2017, il est également synonyme de SUV au sein de la gamme Seat, le second du genre pour le constructeur ibnérique après l'Ateca. Et bien lui en a pris car il a déjà été vendu à 350'000 exemplaires !

Pour poursuivre le succès et tenir tête aux concurrents de plus en plus nombreux, le Seat Arona de 2021 a droit à son premier restylage, avec une esthétique renouvelée mais - surtout - une importante mise à niveau technologique dérivée de ses grandes sœurs.

Modifications extérieures

Sur le plan esthétique, le Seat Arona restylé se distingue d'emblée par ses nouveaux phares à LED (eco LED de série, full LED en option), ainsi que par une face avant redessinée avec une nouvelle calandre spécifique à chaque finition et des antibrouillards placés plus haut que sur la génération actuelle.

Des changements significatifs à l'avant accompagnés du nouveau spoiler arrière, de jantes en alliage avec de nouveaux designs et disponibles jusqu'à 18" et 10 couleurs de carrosserie, qui peuvent être assorties à l'une des 3 couleurs disponibles pour le toit contrastant. Enfin, le logo Seat redessiné est accompagné du logo Arona en italique, suivant le même design déjà vu sur le Tarraco, l'Ateca et la Leon.

La finition Xperience fait également son entrée à la place de Xcellence, aux côtés des versions Reference, Style et FR, conférant au petit SUV espagnol un caractère encore plus robuste et massif (sans toutefois alourdir le look général).

Modifications intérieures

Comme nous le disions, la vraie grande nouveauté du Seat Arona restylé se trouve dans l'habitacle, où l'influence de ses grandes sœurs (Seat Leon en tête) se fait sentir avec la nouvelle disposition de la planche de bord, qui accueille l'écran tactile du système d'infodivertissement en haut (et non plus au centre). L'écran de base a une diagonale de 8,25 pouces, tandis que sur les versions supérieures, il atteint 9,2 pouces et est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay en mode sans fil.

Un système connecté grâce à une eSim vous permet d'être informé en temps réel des conditions de circulation, de rechercher une place de parking et d'utiliser l'assistant vocal, activé par les mots "Hola Hola". Grâce à l'application SEAT CONNECT, vous pouvez également gérer certaines fonctions de l'Arona restylé via votre smartphone, comme le verrouillage et le déverrouillage des portes, la vérification du niveau de carburant, etc.

À côté de l'écran tactile on trouve l'instrumentation numérique du Virtual Cockpit, affichée sur un écran couleur de 10,25 pouces. Le design des bouches d'aération est également nouveau et, sur les versions FR et Xperience, elles sont dotées de profils lumineux de différentes couleurs.

La liste des technologies du Seat Arona restylé est complétée par de nouvelles aides à la conduite, tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance frontale, la détection de la fatigue du conducteur, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le maintien actif de la trajectoire.

Les moteurs

Avec le restylage, le Seat Arona abandonne, comme de plus en plus de modèles, les moteurs diesel en ne gardant que les blocs à essence et le TGI GNV. La gamme essence comprend le moteur 3 cylindres 1.0 de 95 ou 110 ch et le 4 cylindres 1.5 de 150 ch.

Le premier n'est disponible qu'associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, le second peut être choisi avec une boîte manuelle à 6 rapports ou une DSG à double embrayage à 7 rapports, tandis que le plus puissant est associé de série à une boîte automatique.

Quant au Seat Arona GNV, il embarque le 1.0 TGI de 90 ch avec la transmission manuelle à 6 vitesses. Seules les roues avant motrices sont disponibles pour tous ces véhicules.